Netflix Party : La formule pour regarder des contenus partagés en groupe de manière isolée

Avec l’expansion du Covid-19 dans diverses parties du monde et les tentatives de le contenir, de nombreuses personnes sont confinées chez elles. La plateforme de streaming vidéo Netflix dispose donc d’un mode permettant de partager du contenu en temps réel à distance.

Netflix Party est une extension de Google Chrome qui permet à différents utilisateurs de la plateforme de regarder une série ou un film en même temps et, en outre, de le commenter par le biais du chat associé, et qui compte déjà aujourd’hui plus d’un demi-million d’utilisateurs.

Pour profiter de ce nouveau mode est très simple, il suffit d’avoir le moteur de recherche Chrome et un compte sur la plateforme.

Pour commencer à l’utiliser, vous devez télécharger l’extension requise sur le site https://www.netflixparty.com/ (gratuitement).

Cette page redirige vers le magasin Chrome et pour l’installer, vous devez cliquer sur “Add to Chrome”. Une fois installé, vous devez ouvrir la plateforme Netflix et jouer n’importe quelle série ou film.

De Movistar+ à HBO

Lorsque la fiction est en cours, cliquez sur l’icône Netflix Party qui devient rouge et la fonction “Start Party” apparaît.

Le lien généré par cette action est celui qui doit être partagé par les amis ou la famille afin qu’ils puissent se joindre à la lecture simultanée.

Cet outil, créé pour combattre l’ennui et tuer le temps en plein milieu de l’enfermement, s’ajoute aux initiatives d’autres plateformes telles que Movistar+, qui offre un mois de contenu gratuit, ou HBO, qui offre deux semaines gratuites.