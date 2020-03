Netflix – The Crown : Le tournage de la saison 4 se poursuit malgré le coronavirus

La pandémie mondiale touche aussi bien les rois que les roturiers et menace l’enregistrement de The Crown. Mais alors même que le nombre d’infections par coronavirus continue d’augmenter au Royaume-Uni, la fiction de Netflix a décidé de ne pas s’arrêter et travaille toujours sur sa quatrième saison.

La série fait face à sa dernière semaine d’enregistrement en augmentant le rythme en prévision de ce qui pourrait se passer dans les prochains jours afin de clore les derniers chapitres de la série et de respecter les délais.

La quatrième saison de la fiction avec Olivia Colman se déroulera dans les années 1980 et mettra en scène (avec l’autorisation de la Reine) deux personnages historiques importants : la princesse Diana et Margaret Thatcher, qui ont échoué. Gillian Anderson jouera la première femme à entrer au 10 Downing Street (de 1979 à 1990) ; et Emma Corrin, la reine de cœur des Anglais, qui revivra son mariage chaotique avec Charles d’Angleterre, qui est ramené à la vie par Josh O’Connor.

Parmi les intrigues que nous verrons dans les nouveaux chapitres figure le voyage que Lady Di a effectué en 1986 pour revenir de Vienne au Royaume-Uni dans un Concorde de British Airways que la fiction a parfaitement recréé.

Le quatrième volet de The Crown devrait sortir à la fin de l’année 2020 et est presque terminé à quelques jours du tournage. Pour cette raison, et bien que d’autres fictions filmées à Londres comme The Witcher, aient choisi de fermer la production et de rentrer chez eux, The Crown a défié le coronavirus qui va bientôt confiner les Britanniques à laisser le travail accompli également.