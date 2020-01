New Amsterdam”, renouvelé pour trois autres saisons

Le Dr Goodwin continuera à essayer de changer le monde au cas par cas pendant quelques années encore. NBC a profité d’un événement de la tournée de presse hivernale du TCA pour annoncer le renouvellement du New Amsterdam pour trois autres saisons – une troisième, une quatrième et une cinquième.

Le drame médical d’Universal Television avec Ryan Eggold est donc assuré de son avenir au moins jusqu’à la saison 2022-23. En général, ce type de renouvellements multiples est réservé aux fictions à grand succès comme ” This Is Us “, la préface de ” New Amsterdam “, qui a également été renouvelée pour trois saisons l’été dernier.

Depuis le début de la saison, la “Nouvelle Amsterdam” a une moyenne hebdomadaire de 9,8 millions de téléspectateurs au total et une cote de 1,7 chez les adultes de 18 à 49 ans. Ces chiffres en font la série la plus regardée le mardi à dix heures et la troisième fiction la plus regardée sur la chaîne.

Plus d’artisanat et de documentaires

NBC a également annoncé au cours de l’événement le renouvellement de ” Making It “, le concours d’artisanat présenté par Amy Poehler et Nick Offerman, pour une troisième saison, et a présenté ” The New World “, une série documentaire de dix épisodes coproduite avec les studios de la BBC qui sera présentée en première en 2024.

Le Nouveau Monde est un gigantesque divertissement commercial à quatre quadrants qui a la capacité de capter la curiosité et l’esprit de millions de téléspectateurs “, a déclaré Paul Telegdy, président de NBC Entertainment. Je crois que les grands récits racontés à grande échelle ont le pouvoir de produire des changements culturels importants, et ce projet dispose de tous les outils pour réaliser ce potentiel.