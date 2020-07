Origins season 2 – Statut de renouvellement Netflix, date de sortie potentielle et intrigue

Ju-On: Origins Netflix NBCUniversal Entertainment Japan

La saison 1 de la dernière série d’horreur de Netflix Ju-On: Origins vient peut-être juste de sortir, mais les fans sont déjà désireux de savoir si et quand la malédiction reviendra.

Ju-On, mieux connu sous le nom de The Grudge à l’ouest, est facilement l’une des franchises d’horreur les plus tristement célèbres de l’histoire du cinéma.

Si vous avez déjà regardé un film de Grudge, vous n’oublierez probablement jamais à quoi ressemble Ju-On (le fantôme) – même si vous vous souviendrez probablement plus clairement de sa voix coassante.

Le dernier ajout à la franchise d’horreur japonaise, Ju-On: Origins, ne vient peut-être que d’être diffusé sur Netflix, mais les fans supplient déjà la plate-forme de streaming de renouveler la série pour le tour 2.

Ju-On: Statut de renouvellement de la saison 2 d’Origins

Au moment d’écrire ces lignes, Ju-On: Origins n’a pas été renouvelé pour une deuxième saison, ni annulé par Netflix.

Pour être honnête, Netflix fait généralement cela, prend quelques semaines après la sortie d’une nouvelle série ou d’un film original afin qu’ils puissent analyser le nombre de téléspectateurs et évaluer les commentaires avant de prendre une décision formelle sur le renouvellement. De cette façon, le retour de Ju-On: Origins dépend entièrement du nombre de personnes qui regardent la série limitée.

Notre première réaction est que la série semble être extrêmement populaire auprès des amateurs d’horreur hardcore et occasionnels. De plus, à part les critiques sur les délais qui déroutent les téléspectateurs, la plupart des réponses critiques sur les réseaux sociaux semblent être très positives – bonnes nouvelles pour Ju-On, mauvaises nouvelles pour les victimes!

Aww yisssss! Ju-On Origins sur Netflix! Voilà ma productivité 😂 – Cor 🗣The Project ™ ️ Grind (@HardNoctLife) 3 juillet 2020

Cependant, vous ne pouvez jamais être sûr à 100% avec Netflix et la plate-forme pourrait facilement annuler la série si le public spectateur ne répond pas à ses attentes d’une telle série. J’espère que nous aurons une annonce officielle dans les prochaines semaines concernant le renouvellement – alors revenez sur cette page pour les mises à jour.

Ju-On Origins vient d’atterrir sur Netflix et je ne pouvais pas être plus excité d’y entrer. Ju-On est mon endroit heureux. pic.twitter.com/H5ScPNUUXg – Ryan Noble (@TheNobleGaming) 3 juillet 2020

Date de sortie de Ju-On: Origins saison 2

Sans confirmation officielle que Ju-On: Origins reviendra sur Netflix, il n’y a aucune information sur le moment où nous pourrions nous attendre à une deuxième saison en première.

Si la série est renouvelée par Netflix, une prédiction optimiste pour une date de sortie de la saison 2 serait début 2021, bien qu’une prédiction plus réaliste soit mi-2021.

Cependant, la rapidité avec laquelle un deuxième versement pourrait être produit dépend entièrement des ressources que Netflix fournit à l’équipe de production. Si la saison 1 se révèle être un succès massif, je pourrais voir Netflix pousser une production de la saison 2 vers une sortie d’Halloween 2020 – bien que ce soit probablement un peu trop optimiste.

Malheureusement, en jouant l’avocat du diable, il est possible qu’il y ait des retards de production importants associés à COVID-19. Bien que considérant les lieux de tournage de Ju-On: Origins, nous doutons fortement qu’il y aura des problèmes importants.

Ju-On: Origins saison 2 intrigue

Pour tout fan de la franchise The Grudge, prédire une intrigue de base pour le prochain film ou série est un peu trop facile à ce stade (même si cette série a ignoré les traditions précédentes). Les protagonistes et les personnages secondaires entrent dans la maison et sont tués un à un par différentes circonstances par la malédiction jusqu’à ce que le personnage principal succombe ou s’échappe.

Cependant, en ce qui concerne Ju-On: Origins, il y a une tournure intéressante que j’espère que l’histoire de la saison 2 explorera plus avant – Yasuo.

Après avoir regardé la finale de la série, nous savons que Yasuo est vivant, mais nous ne savons pas dans quelles circonstances il s’agit. Par exemple, la malédiction a-t-elle d’autres plans pour lui et c’est pourquoi il a survécu? Ou est-ce que son père a quelque chose à voir avec la malédiction (de ce flashback étrange) et c’est ce qui l’a sauvé?

Il pourrait certainement y avoir des pistes intéressantes pour une deuxième saison à explorer et j’espère que cela ne reviendra pas au même trope que les suites américaines ont souffert – des scénarios facilement prévisibles. J’espère que nous recevrons un deuxième versement qui répondra bientôt à toutes nos questions.

La saison 1 de Ju-On: Origins est disponible dès maintenant sur Netflix.

