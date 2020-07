Pam de Jenna Fischer était supposée se séparer de Jim et entrer dans le triangle amoureux avec un caractère surprenant

La version américaine de The Office est l’une des grandes sitcoms de l’histoire de la télévision mettant en vedette certains des personnages comiques les plus emblématiques. Jim Halpert (joué par John Krasinski) et Pam Beesly (joué par Jenna Fischer) étaient deux des émissions les plus parlées et les plus appréciées. Les deux ont eu une romance épique que beaucoup considèrent comme la meilleure de toute sitcom.

Le seul problème pour les scénaristes de l’émission était de savoir où aller avec les personnages une fois qu’ils se sont réunis. Ils ont considéré de nombreuses idées. L’une comprenait un triangle amoureux potentiel avec un personnage peu connu qui pouvait faire basculer les fondations de The Office.

L’histoire d’amour de Jim et Pam sur «The Office»

Alors que la version américaine de The Office comportait une distribution d’ensemble autour du manager Michael Scott (Steve Carell), pour de nombreux fans, l’histoire d’amour de Jim et Pam était le fil le plus convaincant. Au début de la série, Jim était un malheureux vendeur à Dunder Mifflin, désespérément amoureux de la réceptionniste Pam.

Malheureusement, l’amour de Jim n’a pas été partagé car elle a été fiancée à Roy, l’un des membres du personnel de l’entrepôt. Malgré cela, Jim et Pam avaient une chimie indéniable car ils faisaient régulièrement des farces à leur collègue de bureau Dwight Schrute.

Jenna Fischer dans le rôle de Pam Beesly et John Krasinski dans le rôle de Jim Halpert dans «The Office» | Banque de photos Chris Haston / NBCU

À la fin de la saison deux, Jim a déclaré son amour pour Pam mais elle l’a rejeté. Au cours de la troisième saison, il a été transféré à la succursale de Stamford, Connecticut. Il est finalement revenu avec une nouvelle petite amie: Karen, une autre employée de Dunder Mifflin.

À ce moment-là, Pam avait quitté Roy mais se retrouvait à languir après Jim. Finalement, Jim a rompu avec Karen, et à la fin de la saison trois, a demandé à Pam de dîner. Les deux ont commencé une relation qui a abouti à un mariage et à une famille.

Qui est Brian sur «The Office»?

L’un des défis auxquels le Bureau a été confronté était qu’une fois Jim et Pam réunis, la tension et «le feront-ils ou ne le feront-ils pas? dynamique qui rendait le spectacle si attrayant avait maintenant disparu. Ils devaient trouver d’autres façons de garder cette relation intéressante. Ils l’ont fait en testant leur mariage de différentes manières. L’un des tests est venu sous la forme de Brian, un membre du documentaire de l’équipe de tournage filmant le bureau de Dunder Mifflin.

Selon Dunderpedia, Brian était l’opérateur de micro de perche de l’équipe documentaire. Il a montré Pam réconfortant après qu’elle se soit disputée avec Jim, la rassurant que les choses iraient mieux. Brian défend même Pam après qu’elle soit presque attaquée dans le parking.

Il est bien établi en tant que sous-intrigue courante que Brian a des sentiments clairs pour Pam. Bien que les discussions soient introduites, elles n’ont finalement abouti nulle part. Mais les producteurs de l’émission avaient-ils quelque chose de plus en tête?

Le triangle amoureux qui ne s’en sort jamais

Selon People Magazine, l’écrivain Brent Forrester a déclaré qu’une rupture avec Jim et Pam avait été discutée avec une réunion prévue. Cela aurait été une décision controversée, bien sûr, et a dévié du cours du spectacle a finalement continué:

« [Show creator] Greg [Daniels] je voulais vraiment faire quelque chose d’extrêmement risqué et de gros enjeux, qui était les airs documentaires et nous voyons quel effet cela a eu sur ces personnages. Et il allait y avoir un épisode de réunion où vous verrez que Jim et Pam se sont séparés à ce moment-là, et ils auront leur réunion dans l’épisode de réunion. »

Brian a été présenté comme un moyen d’introduire un peu d’incertitude dans la relation entre Jim et Pam, bien que finalement rien ne se soit passé entre lui et Pam dans la série. Au lieu de cela, l’un des grands mariages de sitcom de tous les temps est resté intact jusqu’à la fin.