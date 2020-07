Performance de Natalie Dormer dans Penny Dreadful: City of Angels Finale

HISTOIRES CONNEXES

L’ARTISTE | Natalie Dormer

LE SPECTACLE | Penny Dreadful: City of Angels

L’ÉPISODE | «Jour des morts» (28 juin 2020)

LA PERFORMANCE | À vrai dire, nous avons fait preuve de négligence en ne reconnaissant pas le travail de Dormer plus tôt. Mais, d’une certaine manière, cela témoigne de la façon dont elle disparaît complètement dans chacun des personnages habités par Magda, un démon qui change de forme et qui veut déclencher une guerre raciale apocalyptique. Chaque personnage est tellement différent, dans le ton et la manière, que nous avons souvent oublié que nous regardons la même actrice.

Dans la finale troublante de la saison 1, Dormer a brillé – flamboyant, vraiment – dans les quatre rôles. Tout d’abord, elle a mis le feu à Pachuco badass Rio, exhortant les patrons du Crimson Cat à se lever avant qu’ils, comme le camarade Diego, ne soient abattus. Si passionnément qu’elle a appelé à la vengeance, on pouvait presque sentir le sang de son porteuse bouillir sous sa peau. Puis, en un battement de cœur, elle est devenue glaciale, poignardant l’amant Rico pour se mettre sur son chemin. « Ce n’est pas le moment pour les artisans de paix, mi amor », a-t-elle dit, Dormer se tordant la lèvre avec le couteau.

Ensuite, la quadruple menace a disparu dans Alex, le monstre nerveux qui permet au patron Townsend de penser qu’il tire les ficelles… dont elle l’a bien sûr accroché. Dans cette petite scène, l’actrice en dit long sur la vraie nature d’Alex avec rien d’autre qu’un tic facial qui ressemblait à un ricanement. Avant la fin de l’heure, Dormer s’est également immergée dans l’expatriée allemande Elsa, jouant comme un violon le médecin assoiffé qu’elle était déterminée à transformer en nazie. «Votre pays a besoin de vous», a-t-elle dit, ses yeux de biche émettant des ordres déguisés en plaidoyers. «Votre famille a besoin de vous. J’ai besoin de vous. » C’était une parfaite illustration de ce que Dormer avait fait avec la pièce toute la saison, franchissant la ligne entre pitoyable et énergique pour atteindre ses fins horribles.

Enfin, Dormer nous a montré une fois de plus le vrai moi de Magda, une présence malveillante chuchotant dans l’oreille du protagoniste Tiago comme une mauvaise idée en essayant de se plonger dans sa tête. Dans les quatre rôles, Dormer était remarquable; qu’elle a réussi à rendre chacun distinct – et distinctement diabolique – était tout simplement incroyable.

MENTION HONORABLE | Nous faisions déjà une note mentale pour mettre en lumière le travail de Paapa Essiedu dans I May Destroy You de lundi lorsque les 180 qu’il a interprétés dans les derniers moments déchirants de l’épisode l’ont fait passer de la catégorie Oughta Single Out à la catégorie Need to Single Out. En face du prétendant Damon, l’acteur a joué son personnage sexuellement aventureux comme coquin et coquet, l’incarnation d’un missile à la recherche de chaleur. Cette fanfaronnade est restée affichée alors que Kwame a rencontré Malik pour organiser un spectacle pour Damon … qui a renfloué tôt. Et cela aurait suffi pour mériter à Essiedu une mention honorable; il était impertinent et irrésistible. Mais ensuite, alors que Kwame commençait, Malik l’a forcé à redescendre sur le lit et, les yeux d’Essiedu s’écarquillant d’horreur, l’a violé. Dans la foulée, Essiedu nous a montré un Kwame que nous n’avions jamais vu auparavant, une ombre tremblante où, quelques heures plus tôt, se tenait un homme confiant.

MENTION HONORABLE | Compte tenu du monde des narcissiques de Search Party, il en dit long que John Early peut jouer le chef Egomaniac, tout en rendant son personnage incroyablement sympathique. Dans le sixième épisode de la saison 3, Early montre son immense talent quand Elliot apparaît dans un talk-show conservateur pour discuter du procès pour meurtre de ses amis. Le choc absolu d’Elliot d’être exposé par l’hôte en tant qu’auteur raté et complice du meurtre conduit à une explosion en ondes tumultueuse pleine de saletés et de injures. Il s’agit d’un match de tennis de slurs qui met en scène le timing comique impeccable de Early et sa grande énergie. Lorsque l’appareil photo s’éteint, le chercheur d’attention s’exclame: « C’était le plus amusant que j’ai jamais eu dans ma vie! » avant lui et l’hôte se louent d’être des génies. Bien qu’Elliot ne soit probablement pas quelqu’un avec qui nous voudrions rester dans la vraie vie, Early ne manque jamais de fournir une légèreté et une absurdité qui sont tout aussi fabuleuses que lui.

MENTION HONORABLE | Alors que le Conseil des papas de NBC touchait à sa fin, Sarah Wayne Callies, en tant que Robin, a eu l’occasion de récapituler les thèmes du drame familial. Après avoir examiné les dommages causés par la tempête à la maison Perry, Robin a «parlé» à son défunt mari Scott (Tom Everett Scott), notant que même si leurs enfants ne réagiraient pas bien à cette perte, quand tout a été dit et fait, ce n’était «que des trucs . » Robin a ensuite rappelé à quel point le Scott’s Council était au départ «difficile» à embrasser, mais finalement essentiel. Les yeux de Callies s’ouvrirent alors grand quand Robin compta le grand amour de sa vie un an après le décès de Scott, de leurs cinq enfants, de leur famille élargie et plus encore. Sur ce front «plus», Callies a jeté ses yeux au sol pendant un moment, avant que Robin ne dise timidement qu’elle avait rencontré quelqu’un qu’elle aimait… et pourrait même aimer. Mais Scott, a-t-elle avoué, sera toujours l’amour de sa vie. Et avec cela, dans la même cour arrière où la série a ouvert, Robin a bouclé une boucle émotionnelle.

