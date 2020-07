Pharrell Williams Gospel Music Show reçoit une commande de la série Netflix

HISTOIRES CONNEXES

Netflix cherche à faire de la musique paradisiaque avec Pharrell Williams.

Le service de streaming a commandé Voices of Fire, une série de musique gospel non scénarisée produite par le lauréat de 13 Grammy. Le ramassage a été annoncé pour la première fois au festival Essence dimanche.

Voices of Fire suivra la communauté de la ville natale du chanteur «heureux» alors qu’elle «construit l’un des chœurs de gospel les plus inspirants du monde», selon le journal officiel. L’oncle de Williams, l’évêque Ezekiel Williams, et son équipe de base de «leaders influents de l’Évangile», s’aventureront à Hampton Roads, en Virginie, pour trouver des talents non découverts. «Avec la conviction que diverses histoires peuvent donner un sens à leur voix collective, l’évêque et son équipe rechercheront des personnes de tous âges, origines ethniques et origines.»

Williams n’est pas étranger à la télé-réalité. Il était auparavant entraîneur sur The Voice de NBC, remportant la saison 8 avec le chanteur Sawyer Fredericks. Il a également été juge invité sur la version Stateside de The X Factor, ainsi que sur Project Runway All Stars.

Voices of Fire rejoint une liste croissante de séries non scénarisées sur Netflix, y compris The Circle, Love Is Blind et la compétition de hip-hop Rhythm + Flow – qui ont toutes été renouvelées pour des saisons supplémentaires.

