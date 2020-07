Piétinons la Machine de la Croix Bleue aux Pumas de l’UNAM

Mexico – La Cruz Azul Machine a commencé sa participation à la Coupe du Mexique avec le pied droit, après avoir gagné 4-1 contre les Cougars de l’Université.

La force des cimentiers a été la clé pour qu’ils sortent avec la victoire, contre certains chats qui ont fait peu d’approches au but.

L’équipe universitaire a ouvert le score après trois minutes, après un long service, la défense de ciment n’a pas pu arrêter la trajectoire du ballon, Carlos González a fermé la pince et a battu le cadre ennemi.

À 11 ′ est venu l’égaliseur. Yoshimar Yotún tire le corner, Josué Reyes se lève et avec une tête précise met 1-1.

Le 2-1 était à nouveau de l’équipe de jeunes Josué Reyes, qui a touché à gauche du gardien rival; et le 3-1 était de Elías Hernández, qui a profité d’un rebond de Qintana et a élevé le gardien de but à la sortie.

Le 4-1 définitif a été donné par Jonathan Rodríguez; Dans un grand mouvement, il a décollé les défenseurs et le gardien de but pour le nicher dans les filets.

