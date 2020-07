Plus de 650 films et émissions appartenant à Disney manquant à Disney Plus

Lorsque le service de streaming a été lancé le 12 novembre, Disney Plus a rendu un excellent service aux fans en annonçant les dates de sortie futures de 77 de leurs films récents. Depuis lors, des titres tels que Cool Runnings sont sortis comme prévu, renforçant la confiance et répondant aux attentes.

Pourtant, pour des centaines de films et d’émissions appartenant à Disney, aucune information de ce type n’a été publiée. Après plus de 90 ans d’histoire de Disney, ABC et des studios du 20e siècle, une multitude de titres adaptés aux familles restent cachés dans le Disney Vault ainsi que des propriétés acquises telles que The Muppets.

De toute évidence, il faudra des mois, voire des années, pour que tant de titres hérités soient déployés sur Disney Plus. Dans le cadre d’une campagne #OpenTheVault en cours, cette liste donne simplement une idée de l’étendue de ce qui manque, à l’exception des titres cotés R ou TV-MA, conformément aux politiques de Disney Plus. Peut-être que cette liste aidera les fans à donner leur avis sur les titres Disney Plus manquants.

Cette liste comprend huit catégories:

Séries télévisées en direct et animées (Disney Legacy et certains titres ABC)

Walt Disney Pictures et sorties en salles de Disney

Monde merveilleux de Disney et autres films télévisés diffusés par Disney

Images Touchstone (titres sélectionnés)

Photos d’Hollywood (titres sélectionnés)

Studios du 20e siècle et labels affiliés (versions antérieures à 2012)

Films X-Men et films du 20e siècle depuis 2012 (actuellement sur HBO Max)

Titres souvent demandés avec des droits globaux n’appartenant pas à Disney

Les films et les émissions sont classés par ordre chronologique, sauf pour garder les franchises / suites répertoriées ensemble. Il est peu probable que quelques titres (c’est-à-dire Song of the South) sortent en raison de représentations culturelles offensives et obsolètes, mais sont répertoriés à des fins d’information.

Merci aux autres fans qui publient dans le groupe Facebook Disney Plus dirigé par des fans, car cette liste reflète les titres que d’autres ont signalés. Cette liste n’est pas exhaustive et peut contenir des inexactitudes. Certains titres sont également disponibles dans d’autres pays, mais pas dans tous (cette liste reflète la disponibilité aux États-Unis). Les corrections et suggestions sont les bienvenues, commentez ci-dessous.

Dernière mise à jour de la liste: 1er juillet 2020

SÉRIE DE TÉLÉVISION ET D’ANIMATION EN DIRECT (DISNEY LEGACY ET CERTAINS TITRES ABC)

Disneyland, minisérie des États-Unis (inclut le programme spécial 1955 Dateline + d’autres programmes du DVD Disney Treasures 2001 et Disneyland: Secrets, Stories, & Magic Treasures 2007 DVD)

The Mickey Mouse Club (1955–1959, 1977–1978, 1989–1994)

The Hardy Boys: The Mystery of the Applegate Treasure (1956, 19 épisodes)

Zorro (1957-1961, 78 épisodes et 4 spéciaux)

Annette (minisérie, 1957-1958)

Les neuf vies d’Elfego Baca (mini-série, 1958)

The Swamp Fox (mini-série, 1959-1961)

Dr Syn: L’épouvantail de Romney Marsh (mini-série, 1964)

Les aventures de Gallegher (minisérie, 1965-1968)

Lost In Space (20e télévision, 1965-1968)

Schoolhouse Rock! (ABC, 1973-2009) (Certains épisodes sont toujours manquants)

The Muppet Show (1976-1981, 5 saisons) Produit par Jim Henson

Mousercise (Disney Channel, 1983-1995)

Bienvenue dans Pooh Corner (1983-1986)

Five Mile Creek (1983-1985, 3 saisons)

Muppet Babies (CBS, 1984-1991)

Les Wuzzles (CBS, 1985)

Le cirque de Dumbo (1985-1989)

Moonlighting (ABC, 1985-1989)

Star Wars: Droids (1985-1986)

Star Wars: Ewoks (1985-1986)

Return To Treasure Island (1986) Minisérie avec Brian Blessed

Gagner, perdre ou tirer (1987-2014)

The Wonder Years (ABC, 1988-1993)

De grandes attentes (mini-série, 1989)

L’heure Jim Henson (NBC, 1989)

Doogie Howser, M.D. (ABC, 1989–1993)

America’s Funniest Home Videos (1989-présent) (saisons manquantes)

Zorro (New World TV / 20th Century TV, 1990-1993) avec Duncan Regehr

Les 100 vies de Black Jack Savage (NBC, 1991)

Dinosaurs (ABC, 1991-1994) (dont la sortie est prévue cet automne)

Amélioration de l’habitat (ABC, 1991-1999)

Disney’s Raw Toonage (CBS, 1992)

Aventures au pays des merveilles (1992-1995)

Animaux vraiment sauvages (National Geographic, 1993-1998, 26 épisodes)

Walt Disney World Inside Out (1994-1997)

Aladdin: The Series (ABC, 1994-1995)

Brotherly Love, (NBC, 1995-1997, 2 saisons)

Muppets Tonight (ABC, 1996-1998)

Jungle Cubs (ABC, 1996-1998)

Nightmare Ned (ABC, 1997)

The Torkelsons (NBC, 1991-1993)

Ma femme et mes enfants (ABC, 2001-2005)

Pepper Ann (ABC, 1997-2000)

Chérie, j’ai rétréci les enfants: l’émission de télévision (1997-2000)

Ours dans la grande maison bleue (1997-2006)

PB&J Otter (1998-2000)

Bug Juice (1998-2001)

Le Jersey (1999-2004)

Malcolm in the Middle (Télévision du XXe siècle, 2000-2006, 7 saisons)

Buzz Lightyear de Star Command (ABC, 2000-2002)

The Weekenders (ABC, 2000-2004)

Légende de Tarzan (UPN, 2001-2003)

Disney’s House of Mouse (2001-2002)

Lloyd dans l’espace (2001-2004)

Stanley (2001-2004)

Selon Jim (ABC, 2001-2009)

Firefly (TV du XXe siècle, 2002-2003)

Teamo Supremo (ABC, 2002-2004)

Filmore! (ABC, 2002-2004)

8 règles simples (ABC, 2002-2005, 3 saisons)

Cirque de JoJo (2003-2007)

Star Wars: The Clone Wars (2003-2005) Lucasfilm, réalisé par Genndy Tartakovsky

Dave le Barbare (2004-2005, 1 saison)

Brandy et M. Whiskers (2004-2006)

Super Robot Monkey Team Hyperforce Go! (2004-2006) (sortie prévue pour juillet)

Petite maison dans la prairie (mini-série ABC, 2005)

Petit déjeuner avec ours (2005-2006)

Le Buzz sur Maggie (2005-2006)

How I Met Your Mother (TV du 20e siècle, 2005-2014) (actuellement sur Hulu)

Dragon américain: Jake Long (2005-2007)

Yin Yang Yo! (2006-2009)

Jeux de Disney Channel (2006-2008)

Lincoln Heights (Freeform, 2006-2009)

Ugly Betty (ABC, 2006-2010)

Cory à la maison (2007-2008)

Samantha Qui? (ABC, 2007-2009)

Stich! La série (2008-2009)

The Replacements (Saison 2, 2008-2009)

Légende du chercheur (ABC, 2008-2010)

Aaron Stone (2009-2010)

Make It or Break It (Freeform, 2009-2012)

Zeke & Luther (2009-2012)

Famille moderne (ABC, 2009-2020)

Je fais partie du groupe (2009-2011)

Kick Buttowski: Suburban Daredevil (2010-2012)

Paire de rois (2010-2013)

Melissa & Joey (Forme libre, 2010-2015)

Lego Star Wars: The Yoda Chronicles (2013) Lucasfilm (épisodes manquants)

Switched at Birth (Freefrom, 2011-2017)

Il était une fois (ABC, 2011-2018) (actuellement sur Netflix)

Il était une fois au pays des merveilles (2013-2014)

Motorcity (2012-2013)

Le 7D (2014-2016)

Bunk’d (2015-présent)

Chien avec un blog (2012-2015)

Baby Daddy (Freeform, 2012-2017)

Wander Over Yonder (2013-2016

Agents de S.H.I.E.L.D. (ABC, 2013-2020) (actuellement sur Netflix) (Disponible dans certains pays)

Black-ish (ABC, 2014-présent)

Penn Zero: Héros à temps partiel (2014-2017)

Galavant (ABC, 2015-2016)

Guide du joueur pour à peu près tout (2015-2017)

Fraîchement sorti du bateau (ABC, 2015-2020)

Walk the Prank (2016-2018)

The Gifted (20th Century TV, 2017-2019)

The Orville (20th Century TV, 2017-présent) (actuellement sur Hulu)

Cape et poignard de Marvel (2018-2019)

PHOTOS DE WALT DISNEY ET LIBÉRATIONS THÉÂTRALES DISNEY

Victoire par la puissance aérienne (1943)

Make Mine Music (1946)

Chant du Sud (1946)

Si cher à mon cœur (1948)

Ben And Me (court métrage d’animation, 1953)

L’épée et la rose (1953)

Rob Roy, le Highland Rogue (1954)

Le petit hors-la-loi (1955)

La grande poursuite des locomotives (1956)

Westward Ho the Wagons! (1956)

Johnny Tremain (1957)

La lumière dans la forêt (1958)

Tonka (1958)

White Wilderness (1958)

Troisième homme à la montagne (1959)

Toby Tyler (1960)

Kidnappé (1960)

Dix qui ont osé (1960)

Nikki, Chien sauvage du Nord (1961)

Moon Pilot (1962)

Bon voyage! (1962)

Grand rouge (1962)

La légende de Lobo (1962)

À la recherche des naufragés (1962) avec Hayley Mills

Fils de Flubber (1963)

Miracle des étalons blancs (1963)

Savage Sam (1963) suite à Old Yeller

Summer Magic (1963) avec Hayley Mills

Le roi de la valse (1963)

Un tigre marche (1964)

Les mésaventures de Merlin Jones (1964)

Les trois vies de Thomasina (1964)

Courir, Appaloosa, Courir (1967)

L’oncle du singe (1965)

Le lieutenant Robin Crusoe, U.S.N. (1966) Avec Dick Van Dyke

Le prince combattant de Donegal (1966)

Suivez-moi, les garçons! (1966)

Singes, rentre chez toi! (1967)

Le Gnome-Mobile (1967)

Charlie, le couguar solitaire (1967)

Le millionnaire le plus heureux (1967)

Le cheval en costume de flanelle grise (1968) avec Dean Jones, Kurt Russell

The One and Only, Genuine, Original Family Band (1968)

Never A Dull Moment (1968) avec Dick Van Dyke

Forgeron! (1969)

Coquin (1969) avec Ron Howard

Le roi des grizzlis (1970)

Les Boatniks (1970)

Le pays sauvage (1970)

Smoke (1970) avec Ron Howard

Scandalous John (1971)

The Barefoot Executive (1971) avec Kurt Russell

Maintenant tu le vois, maintenant tu ne le vois pas (1972) avec Kurt Russell

Napoléon et Samantha (1972)

Courez, cougar, courez (1972)

Charley et l’ange (1973)

Super-père (1973)

L’île au sommet du monde (1974)

Un de nos dinosaures manque (1975)

Ride a Wild Pony (1975)

Bébé… Secret de la légende perdue (1985)

Pas de dépôt, pas de retour (1976)

Les voleurs de chevaux Littlest (1977)

Plomb chaud et pieds froids (1978)

The North Avenue Irregulars (1979)

The London Connection (1979)

La folie de minuit (1980)

The Watcher in the Woods (1980)

Le dernier vol de l’arche de Noé (1980)

Le diable et Max Devlin (1981)

Condorman (1981)

Night Crossing (1982) avec John Hurt, Beau Bridges

Tex (1982)

Winnie l’ourson et un jour pour Bourriquet (1983)

Quelque chose de méchant arrive (1983)

Never Cry Wolf (1983)

Flèche noire (1985)

Retour à Snowy River (1988)

Les cœurs sauvages ne peuvent pas être brisés (1991)

Un endroit lointain (1993)

White Fang 2: Mythe du loup blanc (1994)

Angels in the Outfield (1994)

Squanto: A Warrior’s Tale (1994)

Le livre de la jungle (1994)

Homme de maison (1995)

Air Bud (1997)

RocketMan (1997)

Air Bud: Golden Receiver (1998)

Endurance (1998)

La main derrière la souris: l’histoire d’Ub Iwerks (1999) réalisé par Leslie Iwerks

Les fantômes des abysses (2003)

La sucette (2005) avec Vin Diesel

Le chien hirsute (2006) avec Tim Allen

Enchanté (2007)

Lumière du matin (2008)

Terre en désynchronisation (2009)

Pirates des Caraïbes: On Stranger Tides (2011) (Disponible dans certains pays)

Oz le grand et puissant (2013) (disponible dans certains pays)

Million Dollar Arm (2014)

Bridge to Terabithia (2007) Disney / Walden Media / Summit-Lionsgate

Disneynature Growing Up Wild (2016) (Disponible dans certains pays)

Disneynature Ghost of the Mountains (2017) (Disponible dans certains pays)

LE MONDE MERVEILLEUX DE DISNEY ET D’AUTRES FILMS DE TÉLÉVISION DIFFUSÉS PAR DISNEY

Disneyland: Opération sous-marine (1954)

Disneyland: A Pre-Opening Report from Disneyland (1955) (prévu pour juillet)

Disneyland: L’histoire du dessin animé (1955) (sortie prévue le 12 juin)

Disneyland: D’où viennent les histoires (1956)

Disneyland: Notre ami l’atome (1957)

Disneyland: astuces de notre métier (1957)

Donald dans Mathmagic Land (1959)

Disneyland: J’ai capturé le roi des lutins (1959)

Disneyland: Affectation périlleuse (1959)

Le cheval à la queue volante (1960)

Le chien qui pensait qu’il était un raton laveur (1960)

Le magnifique rebelle (1961)

Les Mooncussers (1962) avec Kevin Corcoran

Les cavaliers (1963)

Petit chien perdu (1963)

Le cheval sans tête (1963)

Pour l’amour de Willadean (1964)

Disneyland participe à l’exposition universelle (1964)

Les Maraudeurs de Mosby (1967) également connu sous le nom de Willie And the Yank

Le garçon qui a volé avec Condors (1967)

Le jeune solitaire (1968)

Way Down Cellar (1968)

Atta Girl, Kelly! (1967)

Secrets de l’auberge du pirate (1969)

Hey Cendrillon (1969) avec les Muppets

Le secret du château de Boyne (1969) avec Kurt Russell

Les Muppets sur les marionnettes (1970)

Le garçon qui a volé l’éléphant (1970)

L’Étrange monstre de Strawberry Cove (1971)

Le prince grenouille (1971) avec les Muppets

Les musiciens de Muppet de Brême (1972)

Appelez-le courage (1973)

Un petit Indien (1973)

Mystère au château de Dracula (1973)

Stub, Meilleur Cowdog de l’Ouest (1974)

Diamants sur roues (1974)

The Whiz Kid and the Mystery at Riverton (1974)

Le Whiz Kid et le Carnival Caper (1976)

Le vol du loup gris (1976)

Le fantôme des marais de cyprès (1977)

The Mousketeers at Walt Disney World (1977) (prévu pour juillet)

Trois en fuite (1978)

Enfant de verre (1978)

Star Wars Holiday Special (1978) TV du 20e siècle

The Muppets Go Hollywood (1979) Dans les coulisses du film The Muppet

Né pour courir (1979)

Of Muppets and Men: The Making Of The Muppet Show (1981)

Les Muppets vont au cinéma (1981) Dans les coulisses de The Great Muppet Caper

Le fantastique Miss Piggy Show (1982)

Tiger Town (1983)

Hansel et Gretel (1983) réalisé par Tim Burton

L’amour ouvre la voie (1984)

D’où viennent les jouets (1984)

Le bleu là-bas (1985)

Beaucoup de chance (1985)

Chiens Fluppy (1986)

I-Man (1986)

GOSSE. Patrouille (1986)

Help Wanted: Kids (1986)

Ma ville (1986)

Petits espions (1986)

Le chat le plus riche du monde (1986)

La fille qui a épelé la liberté (1986)

La promesse de Thanksgiving (1986)

Les Muppets: une célébration de 30 ans (1986)

Walt Disney World: Un rêve devenu réalité (1986)

Le piège des parents 2 (1986)

Le piège des parents 3 (1989)

Piège parental: lune de miel hawaïenne (1989)

Le retour du chien hirsute (1987)

Pas tout à fait humain (1987)

Double agent (1987)

Tu as ruiné ma vie (1987)

Double interrupteur (1987)

Le jeune Harry Houdini (1987)

Un Noël en famille Muppet (1987) avec Jim Henson et Frank Oz

Une amitié à Vienne (1988) avec Ed Asner

Earth Star Voyager (1988)

Rock’n Roll Roll Mom (1988) avec Dyan Cannon

Au revoir, Miss 4 juillet (1988)

Une action de grâce de Winnie l’Ourson (1988)

Le paradis de bonheur de Ollie Hopnoodle (1988)

Tout a commencé avec une souris: l’histoire de Disney (1989)

Polly (1989)

Polly: Comin ’Home! (1989)

Le courage d’une mère: l’histoire de Mary Thomas (1989)

Pas tout à fait humain II (1989)

Une maman pour Noël (1990) avec Olivia Newton John

De retour à la maison (1990) avec Hayley Mills

Chips, le chien de guerre (1990)

Les Muppets à Walt Disney World (1990)

Les Muppets célèbrent Jim Henson (1990)

Retour à Hannibal: Le retour de Tom Sawyer et Huckleberry Finn (1990)

Elle s’est tenue seule (1991)

Bejeweled (1991)

Tout simplement fou de souris: une célébration musicale de l’imagination (1991)

Harmonie parfaite (1991)

Dans le Nick of Time (1991) avec Lloyd Bridges, Cleavon Little

Ayez-vous un petit Noël maladroit (1992)

Toujours pas tout à fait humain (1992)

Espions (1993)

Heidi (1993) avec Jason Robards, Noley Thornton

Lauréat du prix Peabody d’Ernest Green Story (1993)

Théâtre classique Muppet (1994)

Échapper à Witch Mountain (1995)

L’ordinateur portait des chaussures de tennis (1995)

Freaky Friday (1995) avec Shelley Long

The Old Curiosity Shop (1995) Basé sur l’histoire de Charles Dickens

Susie Q (1996)

Les petits cavaliers (1996)

Oliver Twist (1997) avec Richard Dreyfuss, Elijah Wood

Tour de la terreur (1997)

Cendrillon de Rodgers et Hammerstein (1997) avec Whitney Houston, Brandy Norwood

Flash (1997)

Under Wraps (1997)

The Paper Brigade (1997)

Aurores boréales (1997) Diane Keaton, Meg Ryan

Angels in the Endzone (1997)

The Love Bug (1997) réalisé par Peyton Reed, avec Bruce Campbell

Goldrush: A Real Life Alaskan Adventure (1998)

Patrouille de sécurité (1998)

Le but du champ de collecte des ordures donne un coup de pied au phénomène de Philadelphie (1998)

Ma date avec la fille du président (1998)

Un chevalier à Camelot (1998) avec Whoopi Goldberg

Summer of the Monkeys (1998) Coproduit avec Sullivan Entertainment

Les contes de l’amitié de Belle (1999)

Winnie l’ourson: Seasons of Giving (1999)

Selma, Seigneur, Selma (1999)

Le duc (1999)

Tarzan en concert avec Phil Collins (ABC, 1999)

Olive, l’autre renne (TV du 20e siècle, 1999) avec Drew Barrymore

Les anges dans le champ intérieur (2000)

Comportement du modèle (2000) avec Maggie Lawson, Justin Timberlake, Kathy Lee Gifford

Le toutou et le pauvre (2000)

Taille Réelle (2000)

L’histoire de Loretta Claiborne (2000)

Les nouvelles aventures de Spin et Marty: Comportement suspect (2000)

Le film Les douleurs croissantes (2000)

Père Noël qui? (2000)

Geppetto (2000) avec Drew Carey

The Miracle Worker (2000)

Courrier au chef (2000)

Air Bud: World Pup (2000)

Walt: l’homme derrière le mythe (2001) Documentaire

R2-D2: Beneath the Dome (2001) Mockumentary Star Wars produit par Lucasfilm

Child Star: The Shirley Temple Story (2001) Documentaire

Anne Frank: toute l’histoire (2001)

La princesse des voleurs (2001)

Le projet Jennie (2001)

L’autre côté du ciel (2001)

Noël de récréation: Miracle sur la troisième rue (2001)

Mesdames et le champion (2001)

Mickey’s Magical Christmas: Snowed in at the House of Mouse (2001)

Maison des méchants de Mickey (2002)

Home Alone 4: Reprendre la maison (2002)

Maison des méchants de Mickey (2002)

Air Bud: Seventh Inning Fetch (2002)

Confessions d’une demi-soeur laide (2002)

Eloise au Plaza (2003)

Eloise à Noël (2003)

Sondeur (2003)

L’homme de la musique (2003) avec Matthew Broderick

Où pousse la fougère rouge (2003)

Air Bud: Spikes Back (2003)

La fille peut basculer (2004)

Le magicien d’Oz des Muppets (2005)

Le film d’Halloween de Pooh à Heffalump (2005)

Lego Star Wars: La revanche de la brique (2005)

Air Buddies (2006)

Copains des neiges (2008)

A Muppets Christmas: Letters to Santa (2008)

Lego Star Wars: La quête de R2-D2 (2009)

Prep & Landing (2009) (Disponible dans certains pays)

Parcs Disney: Où les rêves deviennent réalité (2010)

Lego Star Wars: Bombad Bounty (2010)

Prep & Landing: Naughty vs. Nice (2011)

Lego Star Wars: La Menace Padawan (2011) Lucasfilm

Lego Star Wars: L’Empire frappe (2012) Lucasfilm

Double Victory: The Tuskegee Airmen at War (2012) Documentaire Lucasfilm

Radio Rebel (2012) (actuellement sur Netflix)

National Geographic: Comic Store Heroes (2012)

Toy Story of Terror! (2013) (Disponible dans certains pays)

Toy Story That Time Forgot (2014) (Disponible dans certains pays)

Nous vous souhaitons un joyeux morse (2014)

Club Penguin: Monster Beach Party (2015)

Club Penguin: Halloween Panic! (2015)

PHOTOS TOUCHSTONE (SÉLECTIONNER LES TITRES)

Le sauvetage (1988)

Plages (1988)

Société des poètes morts (1989)

M. Destiny (1990)

Envahisseurs espacés (1990)

Dick Tracy (1990) (actuellement sur HBO Max)

Et Bob? (1991)

Père de la mariée (1991) avec Steve Martin, Martin Short, Diane Keaton

Père de la mariée, partie II (1995)

3 Ninjas (1992)

La femme du prédicateur (1996) avec Denzel Washington

Armageddon (1998) (actuellement sur HBO Max)

Le merveilleux costume de crème glacée (1998)

The Horse Whisperer (1998) avec Robert Redford

Homme bicentenaire (1999) avec Robin Williams

Shanghai Noon (2000) avec Jackie Chan, Owen Wilson

Pearl Harbor (2001)

Signes (2002) avec Mel Gibson, Joaquin Phoenix

Sweet Home Alabama (2002)

Frank McKlusky, C.I. (2002)

Le règne du feu (2002)

Le Comte de Monte-Cristo (2002) avec Jim Caviezel, Guy Pearce

Shanghai Knights (2003) avec Jackie Chan, Owen Wilson

Ladder 49 (2004) avec Joaquin Phoenix, John Travolta

The Alamo (2004) Produit par Ron Howard, réalisé par John Lee Hancock

Le roi Arthur (2004)

Hidalgo (2004)

Le guide de l’auto-stoppeur de la galaxie (2005)

Annapolis (2006)

Step Up (2006)

Étape 2: les rues (2008)

Étape 3 (2010)

Confessions d’un accro du shopping (2009)

La proposition (2009)

Quand à Rome (2010)

Gnomeo et Juliette (2011)

L’aide (2011) DreamWorks / Touchstone (actuellement sur Netflix)

Je suis le numéro quatre (2011) DreamWorks / Touchstone (actuellement sur Roku)

Cheval de guerre (2011) DreamWorks / Touchstone

Real Steel (2011) Touchstone / DreamWorks, avec Hugh Jackman

Lincoln (2012) Touchstone / DreamWorks, réalisé par Steven Spielberg

Livreur (2013) avec Vince Vaughn, Chris Pratt, Cobie Smulders

The Hundred-Foot Journey (2014) Touchstone / DreamWorks, produit par Steven Spielberg (actuellement sur Netflix)

Need for Speed ​​(2014) Touchstone / DreamWorks

Pont des espions (2015) Touchstone / DreamWorks

Strange Magic (2015) Lucasfilm / Touchstone

PHOTOS HOLLYWOOD (SÉLECTIONNER LES TITRES)

Ernest va au camp (1987) avec Jim Varney

Ernest sauve Noël (1988) avec Jim Varney

Ernest Scared Stupid (1991) avec Jim Varney

Encino Man (1992) avec Sean Astin, Brendan Fraser

Straight Talk (1992) avec Dolly Parton, James Woods

Swing Kids (1993) avec Christian Bale

Quiz Show (1994) réalisé par Robert Redford

Terminal Velocity (1994) avec Charlie Sheen, Nastassja Kinski

Houseguest (1995) avec Sinbad, Phil Hartman

Evita (1996) Comédie musicale d’Andrew Lloyd Weber

White Squall (1996) Réalisé par Ridley Scott

Simon Birch (1998)

Le sixième sens (1999) avec Bruce Willis, Haley Joel Osment

Les films hérités énumérés ci-dessous sont actuellement disponibles pour être ajoutés à Disney Plus, à quelques exceptions près en raison de contrats préexistants.

STUDIOS DU XXE SIÈCLE ET ÉTIQUETTES AFFILIÉES

Soup to Nuts (1930) avec les trois comparses

Bright Eyes (1934) avec Shirley Temple

Curly Top (1935) avec Shirley Temple

Capitaine janvier (1936) avec Shirley Temple

Heidi (1937) avec Shirley Temple

Little Miss Broadway (1938) avec Shirley Temple

Rebecca de Sunnybrook Farm (1938) avec Shirley Temple

La petite princesse (1939) avec Shirley Temple

Le chien des Baskerville (1939) avec Basil Rathbone et Nigel Bruce

Les aventures de Sherlock Holmes (1939) avec Basil Rathbone et Nigel Bruce

La marque de Zorro (1940) avec Tyrone Power

Great Guns (1941) avec Laurel et Hardy

A-Haunting We Will Go (1942) avec Laurel et Hardy

The Dancing Masters (1943) avec Laurel et Hardy

Jitterbugs (1943) avec Laurel et Hardy

The Big Noise (1944) avec Laurel et Hardy

Les toreros (1944) avec Laurel et Hardy

Foire de l’État (1945) Rogers and Hammerstein musical

Ça ne devrait pas arriver à un chien (1946)

Capitaine de Castille (1947) avec Tyrone Power

Big (1988) avec Tom Hanks (actuellement sur HBO Max)

Assis jolie (1948)

L’histoire de Jackie Robinson (1950) avec Jackie Robinson

Mon ciel bleu (1950)

Le jour où la Terre s’est arrêtée (1951)

Monkey Business (1952)

Stars And Stripes Forever: L’histoire de John Philip Sousa (1952)

Titanic (1953)

La robe (1953)

Il n’y a pas de business comme le show-business (1954) Comédie musicale d’Irving Berlin

Oklahoma! (1955) Rogers et Hammerstein musical

Un homme appelé Peter (1955) avec Spencer Tracy

Anastasia (1956)

Carrousel (1956) Rogers et Hammerstein musical

Le roi et moi (1956) Rogers et Hammerstein musical

Pacifique Sud (1958) Rogers and Hammerstein musical

Le journal d’Anne Frank (1959)

Blanche-Neige et les trois comparses (1961)

Le jour le plus long (1962)

Von Ryan’s Express (1965)

Ces hommes magnifiques dans leurs machines volantes (1965)

Voyage fantastique (1966)

The Sand Pebbles (1966) réalisé par Robert Wise, avec Steve McQueen

Doctor Dolittle (1967) musical avec Rex Harrison

Deux pour la route (1967) avec Audrey Hepburn, Albert Finney

La planète des singes (1968)

Sous la planète des singes (1970)

S’échapper de la planète des singes (1971)

Conquête de la planète des singes (1972)

Bataille pour la planète des singes (1973)

Les trois mousquetaires (1973)

Les quatre mousquetaires (1974)

Scrooge (1970) musical avec Albert Finney

Sounder (1972) avec Cicely Tyson, Paul Winfield, Kevin Hooks

Young Frankenstein (1974) avec Gene Wilder

Wizards (1977) réalisé par Ralph Bakshi

En rupture (1979)

Mon garde du corps (1980)

L’Homme de Snowy River (1982)

Auteur! Auteur! (1982)

Caravane du courage: une aventure Ewok (1984)

Ewoks: la bataille d’Endor (1985)

Cocoon (1985) Réalisé par Ron Howard

L’homme avec une chaussure rouge (1985) avec Tom Hanks

Le garçon qui pouvait voler (1986)

Camp spatial (1986)

Edward Scissorhands (1990) Réalisé par Tim Burton, avec Johnny Depp (Disponible dans certains pays)

Home Alone (1990) (Disponible dans certains pays)

Home Alone 2 (1992) (Disponible dans certains pays)

Seul le solitaire (1991)

Néerlandais (1991)

Ferngully: La dernière forêt tropicale (1992)

Recrue de l’année (1993)

The Sandlot (1993) (Disponible dans certains pays)

The Sandlot 2 (2005) (Disponible dans certains pays)

Il était une forêt (1993)

Mme Doubtfire (1993) avec Robin Williams (disponible dans certains pays)

Miracle sur la 34e rue (1994)

Thumbelina (1994) (Disponible dans certains pays)

Le Pagemaster (1994) avec Macaulay Culkin, Christopher Lloyd

Un troll dans Central Park (1994)

Cette chose que tu fais! (1996) Réalisé par Tom Hanks (actuellement sur HBO Max)

Jingle tout le chemin (1996)

Jour de l’indépendance (1996) avec Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum

Anastasia (1997) (Disponible dans certains pays)

Pour toujours (1998)

Jamais été embrassé (1999)

Pliez-le comme Beckham (2000)

Big Momma’s House (2000) avec Martin Lawrence

La légende de Bagger Vance (2000)

Titan A.E. (2000) Réalisé par Don Bluth

Monkeybone (2001)

L’âge de glace (2002) (disponible dans certains pays)

Comme Mike (2002)

Comme Mike 2 (2006)

Master and Commander: The Far Side of the World (2003)

Down with Love (2003) avec Renée Zellweger, Ewan McGregor

Moins cher à la douzaine (2003) (Disponible dans certains pays)

Moins cher par la douzaine 2 (2005) (Disponible dans certains pays)

Catch That Kid (2004)

Garfield The Movie (2004) (Disponible dans certains pays)

Garfield: A Tail Of Two Kitties (2006) (Disponible dans certains pays)

I, Robot (2004) avec Will Smith

Robots (2005) 20e siècle / Blue Sky Studios

Rebond (2005)

Little Manhattan (2005)

Dr. Dolittle 3 (2006) (Disponible dans certains pays)

Dr. Dolittle: Tail to the Chief (2008)

Dr Dolittle: Million Dollar Mutts (2009)

Eragon (2006)

Ice Age: The Meltdown (2006) 20th Century / Blue Sky Studios (Disponible dans certains pays)

Nuit au musée (2006) (Disponible dans certains pays)

Nuit au musée: Bataille du Smithsonian (2009) (Disponible dans certains pays)

Dan in Real Life (2007) (Disponible dans certains pays)

Ville de braises (2008)

Horton du Dr Seuss entend un Who! (2008) 20e siècle / Blue Sky Studios

Rencontrez Dave (2008) avec Eddie Murphy

500 jours d’été (2009) Fox Searchlight

Chien pompier (2007)

The Seeker: The Dark Is Rising (2007)

Wonder Emporium de M. Magorium (2007)

Alvin et les Chipmunks (2007)

Alvin et les Chipmunks The Squeakquel (2009)

Alvin et les Chipmunks Chipwrecked (2011)

Cavalier (2008)

Île de Nim (2008)

Marley et moi (2008)

Les étrangers dans le grenier (2009)

L’âge de glace: l’aube des dinosaures (2009) 20e siècle / Blue Sky Studios

Fée des dents (2010)

Tooth Fairy 2 (2012)

Marmaduke (2010)

Ramona et Beezus (2010)

Les Chroniques de Narnia: Le voyage du Dawn Treader (2010)

Les voyages de Gulliver (2010)

Ice Age: A Mammoth Christmas (2011) 20th Century / Blue Sky Studios (spécial télé)

Rio (Blue Sky Studios, 2011)

Pingouins de M. Popper (2011)

Monte Carlo (2011)

La grande année (2011)

Nous avons acheté un zoo (2011)

* L’accord entre HBO et 20th Century Studios comprend des films X-Men et expirera fin 2022. Les films de cette catégorie sont considérés comme «manquants» mais ne devraient pas sortir prochainement sur Disney + aux États-Unis.

Films du 20e siècle / Marvel

X-Men (2000) (Disponible dans certains pays)

X2: X-Men United (2003) (Disponible dans certains pays)

X-Men: The Last Stand (2006) (Disponible dans certains pays)

X-Men Origins: Wolverine (2009) (Disponible dans certains pays)

X-Men: First Class (2011) (Disponible dans certains pays)

The Wolverine (2013) (Disponible dans certains pays)

X-Men Days of Future Past (2014) (Disponible dans certains pays)

X-Men Apocalypse (2016) (Disponible dans certains pays)

X-Men: Dark Phoenix (2019) (Disponible dans certains pays)

Daredevil (2003)

Fantastic Four (2005) (Disponible dans certains pays)

Fantastic Four And the Rise of the Silver Surfer (2007) (Disponible dans certains pays)

Elektra (2005)

Fantastic Four (2015) (Disponible dans certains pays)

Films des studios du 20e siècle depuis 2012

Chronique (2012)

Les Trois comparses (2012)

Ice Age: Continental Drift (2012) (Disponible dans certains pays)

Won’t Back Down (2012) Coproduit par Walden Media

Chasing Mavericks (2012) Coproduit par Walden Media

La vie de Pi (2012)

Parental Guidance (2012) Coproduit par Walden Media

Epic (2013) Produit par Blue Sky Studios

Le stage (2013)

Percy Jackson: Sea of ​​Monsters (2013) (disponible dans certains pays)

Le voleur de livres (2013)

Marcher avec des dinosaures (2013)

La vie secrète de Walter Mitty (2013)

Les hommes des monuments (2014)

Rio 2 (2014) Produit par Blue Sky Studios

La faute à nos étoiles (2014)

L’aube de la planète des singes (2014)

Dragon Ball Z: Bataille des dieux (2014)

The Maze Runner (2014)

Le livre de la vie (2014)

Belle (2014) publié par Searchlight Pictures

Nuit au musée: Secret of the Tomb (2014) (Disponible dans certains pays)

Le plus long trajet (2015)

Paper Towns (2015)

Dragon Ball Z: Resurrection ‘F’ (2015)

Maze Runner: The Scorch Trials (2015)

Le Martien (2015)

The Peanuts Movie (2015) Produit par Blue Sky Studios

Alvin et les Chipmunks: The Road Chip (2015)

Jour de l’indépendance: résurgence (2016)

Maison de Miss Peregrine pour enfants particuliers (2016)

Figures cachées (2016)

Journal d’un enfant Wimpy: The Long Haul (2017) (Disponible dans certains pays)

Guerre pour la planète des singes (2017)

La montagne entre nous (2017)

Meurtre à l’Orient Express (2017)

Ferdinand (2017) Produit par Blue Sky Studios

Le plus grand showman (2017)

The Post (2017) Coproduit par DreamWorks

Maze Runner: The Death Cure (2018)

Amour, Simon (2018)

La haine U Give (2018)

Il était une fois Deadpool (2018)

Dragon Ball Super: Broly (2019)

L’enfant qui serait roi (2019)

Alita: Battle Angel (2019)

Percée (2019)

Tolkien (2019) publié par Searchlight Pictures

L’art de la course sous la pluie (2019) (disponible dans certains pays)

Ad Astra (2019)

Ford contre Ferrari (2019)

Spies in Disguise (2019) Produit par Blue Sky Studios

L’appel de la nature (2020)

TITRES SOUVENT DEMANDÉS AVEC DES DROITS MONDIAUX NON DÉTENUS PAR DISNEY

Les films de cette catégorie ne sont pas comptabilisés dans le total des «films manquants».

Le grand interrupteur du Père Noël (1970) Sullivan Productions / The Jim Henson Company

John Denver et les Muppets: A Christmas Together (1979) (Remarque: problèmes de droits avec Estate of John Denver)

Popeye (1980) Paramount / Disney

Raiders of the Lost Ark (1981) Paramount / Lucasfilm

Dragonslayer (1981) Paramount / Disney

Time Bandits (1981) Studio Canal / 20e siècle

Rocky Mountain Holiday avec John Denver et The Muppets (1983) (Remarque: problèmes de droits avec Estate of John Denver)

Fraggle Rock (HBO, 1983-1987)

Indiana Jones et le Temple maudit (1984) Paramount / Lucasfilm

Les Muppets prennent Manhattan (1984) Sony / Tristar

The Edison Twins (1984-1986) Télévision CBC

Kids, Incorporated (1984-1994) MGM / Hal Roach Studios

Le jouet de Noël avec les Muppets (1986) The Jim Henson Company

Howard the Duck (1986) Universal Pictures / Lucasfilm / Marvel

L’histoire du lapin pique-nique (1986) avec les Muppets, HBO

Captain EO (1986) (note: problèmes de droits avec Estate of Michael Jackson)

Sous le parapluie (1986-1993) CBC Television

Les aventures de Spot the Dog (1987, 1993, 2000) King Rollo Films

Le brave petit grille-pain (1987) Hyperion Pictures

Indiana Jones et la dernière croisade (1989) Paramount / Lucasfilm

À la recherche de miracles (1989) Sullivan Entertainment / GazeboTV.com

Histoires de Mother Goose de Jim Henson (1990-1992) The Jim Henson Company

Road to Avonlea (1990-1996, 7 saisons) Sullivan Entertainment / GazeboTV.com

Sarafina! (1992) Miramax / Hollywood Pictures

The Young Indiana Jones Chronicles (ABC / Lucasfilm / Paramount, 1992-93)

Marsupilami (NBC / Disney, 1993) Personnage appartenant à Marsu Productions

Ready Or Not (1993-1997) Insight Production / Global TV Network

Ocean Girl (1994-1997) CBS / Westbridge

Arbre de Noël de M. Willowby (1995) CBS, avec les Muppets

Un rêve est un souhait que fait votre cœur: l’histoire d’Annette Funicello (1995) Savoy Pictures / CBS

Tout comme papa (1995) Cinar / Leucadia Film

Le vent dans les saules (1996) Allied Filmmakers / Paramount

Titanic (1997) Paramount / 20e siècle

Mother Goose Rock ‘n’ Rhyme (1998) Lyrick Studios

Rolie Polie Olie (1998-2004) Nelvana / Sparx / Disney

The Famous Jett Jackson (1998-2001) Alliance Atlantis / WildBrain Studios

Our Friend, Martin: Inspiré par la vie de Martin Luther King Jr. (1999) DIC Entertainment / 20th Century

Muppets From Space (1999) Sony / Tristar

Runaway Bride (1999) Paramount / Touchstone

Ô frère, où es-tu? (2000) Touchstone / Universel

Jett Jackson: le film (2001) Alliance Atlantis / WildBrain Studios

Kermit’s Swamp Years (2002) Sony/The Jim Henson Company

It’s a Very Merry Muppet Christmas Movie (2002) NBC/MGM

The Sweatbox: Behind-the-scenes of The Emperor’s New Groove (2002) Xingu Films/Buena Vista

A Wrinkle in Time (2003) Echo Bridge Home Entertainment/Disney

Napoleon Dynamite (2004) MTV Films/Paramount/Searchlight

Modern Marvels: Walt Disney World (2005) History Channel/Al Roker Productions

Dream on Silly Dreamer (2005) WestLund Productions

The Prestige (2006) Touchstone/Warner Bros.

The Incredible Hulk (2008) Universal Pictures

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) Paramount/Lucasfilm

Industrial Light & Magic: Creating the Impossible (2010) Starz, Directed by Leslie Iwerks

Richard M. Sherman: Songs of a Lifetime (2015) PBS

American Experience: Walt Disney (2015) PBS

Floyd Norman: An Animated Life (2016) Michael Fiore Films/FilmBuff

Life, Animated (2016) A&E Indie Films/The Orchard

The Dreamfinders (2016) Directed by Tony Cortese

Spider-Man: Homecoming (2017) Sony Pictures

Muppet Guys Talking: Secrets Behind the Show the Whole World Watched (2017) Directed by Frank Oz, produced by Vibrant Mud

Spider-Man: Far From Home (2019) Sony Pictures

What is inaccurate on this list? Should some titles be moved to the final category? What’s missing? Corrections, additions and constructive feedback are welcome, comment below.

Freelance journalist Josh M. Shepherd covers culture and entertainment for several media outlets, including articles on Disney Plus, the surprising impact de Mary Poppins et Disney nostalgia. A graduate of the University of Colorado, Josh and his wife live in the Washington, D.C. area with their son.

Freelance journalist Josh M. Shepherd covers culture and entertainment for several media outlets, including articles on Disney Plus, the surprising impact of Mary Poppins and Disney nostalgia. A graduate of the University of Colorado, Josh and his wife live in the Washington, D.C. area with their son.