Pourquoi les «  Watchmen  » de HBO n’obtiendront probablement pas la deuxième saison que les fans espèrent

Lorsque Watchmen a fait sa première sur HBO en 2019, il a été acclamé par la critique et est devenu instantanément le favori des fans. La finale a laissé la porte ouverte à un futur scénario, mais il ne semble pas que le spectacle va avoir une autre saison. Voici pourquoi.

Regina King dans Watchmen | HBO

Watchmen de HBO prouve sa pertinence des mois après la finale

Inspiré des romans graphiques de Dave Gibbons et Alan Moore, Watchmen se déroule dans une réalité alternative où les super-héros Dr. des tensions.

La série HBO est récemment revenue sur le devant de la scène lorsque le président Donald Trump a annoncé son rassemblement du 19 juin à Tulsa, Oklahoma. La date et le choix du lieu ont amené les fans à se souvenir de la représentation de la série du massacre de la course de Tulsa en 1921, un incident peu connu dans la vie réelle dans lequel des foules de membres du Klan ont attaqué et tué des résidents de Black Tulsa.

Regina King dit qu’elle ne reviendrait que si le showrunner Damon Lindelof le faisait

Dans la finale de Watchmen, le personnage de Regina King, Angela Abar, consomme un œuf qui pourrait potentiellement lui donner les pouvoirs du Dr Manhattan. Son histoire pourrait facilement continuer dans une deuxième saison, mais King dit qu’elle ne reviendra que si le showrunner Damon Lindelof le fait.

« Je ne sais pas », a déclaré King lors d’une conversation avec Reese Witherspoon pour Variety. « Honnêtement, j’ai l’impression que je pense que HBO le voudrait en un clin d’œil, mais si Damon Lindelof ne voit pas de point d’entrée pour la saison 2, je pense que les possibilités sont infinies. Mais je sens que si Damon ne le voit pas, alors ça va être un non pour moi. «

Le showrunner des Watchmen Damon Lindelof n’est pas intéressé par une autre saison

Si le retour de King repose sur Lindelof, Watchmen n’obtiendra probablement pas une autre saison, ou du moins pas une qui soit centrée sur son personnage. Parce que, dans une récente interview avec Collider, Lindelof a clairement déclaré qu’il n’était pas intéressé à écrire une autre saison.

« Je veux davantage honorer ce qu’était Watchmen avant d’en faire partie », a déclaré Lindelof. «L’héritage de Watchmen est Alan [Moore] et Dave [Gibbons] l’a créé et il a siégé pendant 30 ans, évidemment Zack [Snyder] a fait son film qui était une adaptation assez canonique des 12 numéros, puis nous avons fait notre saison de télévision, c’était mon tour. Je suis resté au milieu de la piste de danse pendant une minute et j’ai dû faire mon mouvement, mais ensuite vous vous retirez au bord du cercle et c’est au tour de quelqu’un d’autre de danser. «

Lindelof a écrit la saison de neuf épisodes comme une histoire cohérente, mais il a dit que cela ne le dérangerait pas si quelqu’un d’autre prenait les rênes pour continuer.

« Je pense que vous et moi savons qu’il y aura plus de gardiens », a-t-il déclaré. « Cela va se produire, et que les personnes qui décident de vouloir plus de Watchmen reprennent ou non cette histoire là où elle s’est arrêtée ou font une histoire complètement différente de Watchmen, c’est à eux de décider. Mais je vois que beaucoup de gens qui répondent à la série sont catalysés et intéressés par ce à quoi le monde ressemblerait s’il était remodelé par Angela Abar. Je n’ai pas de bonne réponse à cette question, mais c’est pourquoi il est devenu noir quand il l’a fait. «

Sans Lindelof, on ne sait pas à quoi ressemblerait une deuxième saison de Watchmen. Et si quelqu’un d’autre devait prendre la relève, rien ne garantit que King reviendrait.