Quelles sont les tendances sur Disney +

C’est dimanche et il est temps de jeter un coup d’œil hebdomadaire sur ce que tout le monde regarde sur Disney +, avec la dernière version « Hamilton » qui se fraye un chemin vers le haut du tableau des tendances, poussant « The Simpsons » vers le bas.

Voici le tableau des tendances Disney + pour la semaine se terminant le dimanche 5 juillet 2020 pour les États-Unis:

Hamilton (NOUVEAU)

Congelé 2 (4)

Les Simpsons (1)

Pavillon Mickey Mouse (2)

Moana (3)

Congelé (9)

Cours sur les collisions de la période glaciaire (NOUVEAU)

Avengers: Fin de partie (19)

En avant (16)

Toy Story 4 (10)

Avengers: Infinity War (NOUVEAU)

Star Wars: The Clone Wars (7)

Jessie (6)

Star Wars: Le Mandalorien (17)

Princesse et grenouille (12)

ANT Farm (NOUVEAU)

Artemis Fowl (8)

Emmêlé (13)

Into The Unknown: Making Frozen 2 (NOUVEAU)

Zootopie (11)

Aladdin (2019) (-)

Phineas & Ferb (14)

The Mighty Ducks (NOUVEAU)

Le Roi Lion (2019) (Re-Entry)

Coco (22)

Ce n’était pas un choc énorme de voir «Hamilton» se frayer un chemin directement en haut du tableau des tendances ce week-end, ainsi que certains des nouveaux ajouts cette semaine, notamment «The Mighty Ducks» et «Ice Age Collision Course» ont également poussé sur le top des tendances ce week-end aussi.

Les nouveaux ajouts de la semaine dernière se sont lentement déplacés vers le tableau des tendances de cette semaine, avec ANT Farm et Avengers: Infinity War se glissant dans le top 10. Avec la nouvelle série documentaire Disney +, Into The Unknown, qui a également donné à Frozen 2 un coup de pouce énorme, puisque le Le film a également été ajouté à Disney + au Royaume-Uni la semaine dernière, il aurait donc reçu une augmentation du nombre de visionnages.

Disney ne fournit pas de chiffres d’écoute réels pour Disney +, donc ce graphique est basé sur la section Tendances de mon application Disney + le dimanche matin. Les chiffres entre parenthèses indiquent la dernière semaine sur le graphique des tendances.

Qu’avez-vous regardé sur Disney + cette semaine?

