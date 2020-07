Qu’est-ce qui arrive à Disney + cette semaine

Il est lundi et il est temps de jeter un œil à ce qui arrive à Disney + cette semaine. Aux États-Unis, un certain nombre de grands films arrivent à Disney +, dont «Solo: A Star Wars Story» ainsi que d’autres contenus de bibliothèque. Il y a aussi de nouveaux épisodes de Disney + Originals, dont «It’s A Dog’s Life».

Il est important de noter que la disponibilité du contenu dans chaque pays peut changer et que certains titres sont déjà disponibles.

Annonces :

Voici le récapitulatif:

«X-Men: Days of Future Past» (États-Unis)



Les personnages imparables de la trilogie originale du film X-Men joignent leurs forces à leurs plus jeunes dans une lutte épique pour changer le passé et sauver notre avenir.

Percy Jackson: Sea of ​​Monsters (États-Unis)

Le jeune demi-dieu Percy Jackson part à la recherche de la Toison d’or dans la mer des monstres. Son demi-frère Tyson et ses amis Annabeth et Grover se joignent à lui pour l’aider à le retrouver.

Critter Fixers: Country Vets (S1) (États-Unis / Canada / Royaume-Uni / Irlande)

À 100 miles au sud d’Atlanta, le Dr Hodges et le Dr Ferguson sont deux amis de longue date qui possèdent et exploitent l’hôpital vétérinaire Critter Fixer. Avec leur personnel aimant, les Drs. Hodges et Ferguson traitent et soignent plus de 20 000 patients. Entre les visites d’urgence au bureau et les appels à la ferme dans toute la Géorgie rurale – les Critter Fixers sont constamment bombardés de cas uniques que vous ne voyez que dans le pays.

Gigantosaurus (S1) (États-Unis / Canada / Royaume-Uni / Irlande)

Quatre jeunes dinosaures curieux nommés Rocky, Bill, Tiny et Mazu partent à l’aventure tout en suivant leur troupeau. Rocky est le plus courageux, Bill est le plus timide, Tiny est le plus petit mais le plus joueur, et Mazu est le plus curieux. Les quatre amis se penchent sur des choses telles que la cartographie des étoiles et la recherche de fleurs, mais surtout, ils affirment leur indépendance et apprennent à faire des choses loin de la sécurité du troupeau.

Secrets of the Zoo (S3) (États-Unis / Canada / Royaume-Uni / Irlande)

L’un des zoos les plus grands et les plus populaires des États-Unis, le célèbre Columbus Zoo and Aquarium de l’Ohio et son parc de conservation The Wilds, hébergent plus de 10 000 animaux sur 12 000 acres. C’est également la maison à temps partiel du gourou bien-aimé de la faune Jack Hanna, directeur émérite du zoo. Maintenant, Nat Geo Wild emmène les téléspectateurs à l’intérieur du terrain et leur permet de découvrir ce que les visiteurs ne peuvent pas: des histoires convaincantes et réconfortantes, ainsi que des moments et des aventures dans les coulisses. « Secrets of the Zoo » présente à la fois les animaux et les légions de travailleurs qui créent des liens inoubliables entre les gens et la faune.

Cosmos: A Spacetime Odyssey (Saison 1) (États-Unis / Canada)

Animée par l’astrophysicien de renommée mondiale Neil deGrasse Tyson, cette série révolutionnaire en treize parties se aventurera dans de nouveaux mondes, retracera nos racines dans le cœur des étoiles anciennes et voyagera à travers l’univers pour une vision de la cosmos sur la plus grande échelle.

Solo: une histoire de Star Wars (États-Unis / Canada)

Le jeune Han Solo trouve l’aventure lorsqu’il s’associe à un gang de contrebandiers galactiques et à un Wookie de 190 ans nommé Chewbacca. Endetté au gangster Dryden Vos, l’équipage élabore un plan audacieux pour se rendre sur la planète minière Kessel afin de voler un lot de précieux coaxium. A la recherche d’un navire rapide, Solo rencontre Lando Calrissian, le propriétaire suave du navire parfait pour la mission dangereuse – le Millennium Falcon.

Disney Family Sunday – «Lilo and Stitch: Family Tree»

Ohana est le nom du jeu pour Amber et la famille Green dans ce métier inspiré de « Lilo and Stitch » de Disney.

One Day at Disney – «Marc Smith: Story Artist»

Marc Smith, directeur de Story, Frozen 2 chez Walt Disney Animation Studios, montre comment un dessin peut devenir la clé d’une histoire émouvante et émotionnelle. Alors qu’il esquisse des personnages, Smith s’engage émotionnellement avec son travail pour créer un lien entre lui et le personnage. Marc brouille la frontière entre fiction et réalité, ce qui donne une représentation réaliste à l’écran.

C’est une vie de chien avec Bill Farmer – «Chiens et chiens de chasse et chevaux de star de cinéma»

Bill rencontre un chien qui sauve des gens dans des avalanches. Il visite ensuite six beagles renifleurs de bagages.

Qu’attendez-vous avec impatience sur Disney + cette semaine?

