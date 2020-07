Qu’est-il arrivé à Jimmy sur Yellowstone? Explication de la fin de la saison 3 et de l’épisode 3

À la suite d’un changement de falaise majeur, les fans de Yellowstone s’inquiètent du sort de Jimmy. Notez que les spoilers suivent ci-dessous.

Yellowstone est récemment revenu pour sa troisième saison après deux runs réussis.

La série western à succès moderne, qui comprend des personnages comme Kevin Costner, Luke Grimes et Wes Bentley, suit le clan Dutton alors qu’ils jonglent avec le drame familial, les chagrins et bien plus encore.

Le dernier épisode a choqué de nombreux téléspectateurs après ce qui est arrivé à Jimmy.

Jimmy à Yellowstone, YouTube

Qu’est-il arrivé à Jimmy?

La saison 3, épisode 3, dimanche 5 juillet, s’est terminée par un accident majeur pour Jimmy (Jefferson White).

Jimmy a récemment pris le rodéo et le dernier épisode comprenait un concours auquel il a participé et qui s’est malheureusement terminé de manière tragique.

La fin du troisième épisode a montré Jimmy au sol après avoir été renversé de son cheval, perdant connaissance et laissant de nombreux fans de Yellowstone préoccupés par son avenir dans la série.

Opinion: Jimmy est-il mort?

J’espère que Jimmy n’est pas mort et les patrons de la série donnent plus de temps et de développement à son personnage.

Tout d’abord, il a récemment rencontré un intérêt amoureux qui devrait ouvrir une fenêtre pour une nouvelle histoire romantique sur le spectacle.

Jimmy a passé un doux moment avec Mia (Eden Brolin) à qui il a demandé un rendez-vous après le rodéo. Les deux ont eu une première rencontre maladroite mais adorable et, honnêtement, beaucoup sont ravis de leur relation.

De plus, Jimmy est définitivement un personnage intéressant qui existe depuis la première saison.

Les téléspectateurs ont pu voir son incroyable transformation depuis le début de la série et il y a encore beaucoup à voir de lui, ainsi que le potentiel de développement de personnage.

Pendant ce temps, IMDB montre que l’acteur de Jimmy, Jefferson White, devrait apparaître dans les prochains épisodes de la saison 3, ce qui signifie qu’il devrait survivre à l’accident.

Nous espérons juste que les scènes de Jimmy ne sont pas des flashbacks…

Les fans réagissent sur les réseaux sociaux

Un tournant majeur comme celui-ci laisse toujours les téléspectateurs sous le choc et beaucoup ont demandé des réponses immédiates.

«Désolé pour le cliffhanger. Revenez la semaine prochaine pour en savoir plus », a taquiné la page Twitter de Yellowstone.

De nombreux fans de Yellowstone ont déclaré qu’ils espéraient voir plus de Jimmy car il faisait un excellent ajout à la série.

Découvrez plus de réactions ci-dessous.

J’espère que Jimmy ne mourra pas. Il est une grande partie du spectacle. #YellowstoneTV – Thierry 2020 (@ Thierry62937619) 6 juillet 2020

Je ne pourrai pas le prendre si Jimmy est parti !!!! Il trouve une mignonne et puis ça ne me le fait pas pic.twitter.com/88Dx3E6iFR – Rekeda Griggs (@kedagriggs) 6 juillet 2020

