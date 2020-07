Quoi de neuf sur Netflix UK: 6 juillet 2020

Annonces :

Malheureusement, il n’y a pas eu de nouveaux ajouts sur Netflix UK aujourd’hui, donc à la place, nous allons rassembler tous les nouveaux arrivants du week-end. Il y avait un grand nombre de nouveaux arrivants à Bollywood, ainsi que quelques drames thaïlandais solides pour votre plaisir. Nous avons également dû dire au revoir à d’excellents films et séries télévisées, que nous avons rassemblés ci-dessous pour le 6 juillet 2020.

Tout d’abord, voici le meilleur moment sur Netflix UK ce week-end:

The Underclass

Saisons: 1 | Épisodes: Hebdomadaire

Genre: Drame | Durée: 53 minutes

Jeter: Nannaphas Loetnamchoetsakun, Praewa Suthamphong, Sumitra Duangkaew, Tanutchai Wijitvongtong, Tarisa Preechatangkit

Les drames thaïlandais n’ont pas connu le même succès relatif que K-Dramas sur Netflix, mais la popularité du genre est certainement en hausse. si vous aimez les drames pour adolescents, faites le plein de The Underclass sur Netflix chaque semaine. De nouveaux épisodes arrivent tous les dimanches!

Après avoir été exclue d’un programme scolaire d’élite, une élève courageuse se retrouve prise dans les affaires d’un gang de lycée tout en essayant de trouver sa propre identité.

Quoi de neuf sur Netflix UK le week-end: 6 juillet 2020 Aiyya (2012) Bbuddah Hoga Terra Baap (2011) Bittoo Boss (2012) Blood Money (2012) Bombay Talkies (2013) Boss (2013) Budhia Singh: Born to Run ( 2016) Chashme Baddoor (2013) Dharam Sankat Mein (2015) Drishyam (2015) Gabbar Is Back (2015) Gollu Aur Pappu (2014) Hook (Saison 1) Inkaar. (2013) Little Singham (Saison 2) Madras Cafe (2013) Margarita with a Straw (2014) Mary Kom (2014) Michael (2011) Mumbai Delhi Mumbai (2014) Oh My God (2012) One by Two (2014) Penalty ( 2019) Players (2012) PNL – Dans la légende tour (2020) Pyaar Ka Punchnama (2011) Pyaar Ka Punchnama 2 (2015) Queen (2014) Shaitan (2011) Special 26 (2013) Tanu Weds Menu (2011) What the Fish (2013) The Underclass (Saison 1) Films et séries télé Quittant Netflix UK: 6 juillet 2020 Dark Net (Saison 1) The Family (2013) De Prada à Nada (2011) Little Man (2006) Looper (2012) Luther (4 Seasons) Motu Patlu: King of Kings (2016) Transformers: Dark of the Moon (2011) Transformers: Revenge of the Fallen (2009) Vegas Baby (2016) Warm Bodies (2013) Films et séries télé les plus populaires sur Netflix UK aujourd’hui: 6 juillet 2020

Comme nous l’avions prédit, Warrior Nun se comporte extrêmement bien dans le monde sur Netflix. Cela peut prendre quelques jours, mais nous pourrions potentiellement voir la série faire tomber les Mystères non résolus du premier rang.

Série télévisée la plus populaire sur Netflix UK: 6 juillet 2020 1. Mystères non résolus

2. Guerrière religieuse

3. Drag Race All Stars de Rupaul

4. Le pécheur

5. Le sol est en lave

6. Le Baby-Sitters Club

7. Jeffrey Epstein: Filthy Rich

8. Rick et Morty

9. Lignes blanches

10. Dracula – Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 6 juillet 2020

