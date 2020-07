Récapitulatif de l’épisode 3 de la saison 3 de ‘The Chi’

Dans The Chi Season 3 Episode 3, Jake a demandé l’aide de Trig pour rechercher Keisha, et Emmett et sa famille ont emménagé avec sa mère. De plus, avec l’aide d’un groupe de soutien établi, Nina et Dre ont organisé une veille pour que leur fille disparue passe le mot. Voici tout ce qui s’est passé, y compris la musique présentée dans « Buss Down ».

Trig a essayé de chercher Keisha

Après que Nuck (Cortez Smith) ait tiré une arme sur Kevin (Alex R. Hibbert) lorsque lui et ses amis se sont présentés à la recherche de Keisha (Birgundi Baker) dans la maison du piège, Jake (Michael Epps) a appelé son frère aîné à l’aide.

Trig (Luke James) et Imani (Jasmine Davis) se sont rendus chez Nuck et ont tiré des armes sur tout le monde alors qu’ils cherchaient l’adolescent disparu. Malheureusement, ils n’ont pas trouvé la star de la piste.

Lorsque le couple est rentré chez lui, Imani a admis qu’elle voulait aider les prostituées dans la maison piège, mais Trig lui a rappelé qu’ils n’avaient pas de ressources et n’étaient là que pour aller chercher son petit frère.

Papa (Shamon Brown Jr.) va dans une autre école et n’est pas apparu avec ses amis cet épisode. Au lieu de cela, il s’est concentré sur le renforcement de sa connexion avec Maisha (Genesis Denise Hale).

Emmett et Tiffany emménagent avec Jada

Voulant économiser pour leurs affaires, Emmett (Jacob Latimore) et Tiffany (Hannaha Hall) ont demandé à Jada (Yolanda Ross) de rester avec elle pendant quelques mois.

Même si elle a rapidement compris que les deux ne lui disaient pas la vérité sur la raison pour laquelle ils voulaient emménager avec elle, elle leur a permis de le faire parce qu’elle n’aimait pas vivre seule. Cependant, Jada a établi quelques règles de base et leur a demandé de ne pas rester pendant une année entière.

Comme Emmett travaillait chez Sonny’s, Dom (La La Anthony) est venu et a commandé de la nourriture. Elle a ensuite offensé le propriétaire lorsqu’elle a essayé de le conseiller sur la façon de mariner son poulet, agaçant Emmett, qui a confronté Dom.

Plus tard dans la nuit, les deux ont ouvert leur restaurant après les heures normales de bureau, qui est immédiatement devenu un succès. Cependant, Dom n’a pas pu répondre à la demande et a demandé à Emmett d’engager de l’aide pour elle.

Lui et Tiffany ont ensuite réveillé Jada le lendemain matin avec leurs disputes parce qu’Emmett était trop fatigué pour emmener leur fils à la garderie, comme promis. Jada a finalement calmé la situation et les deux se sont réconciliés.

Plus tard, elle a eu un rendez-vous avec Tomas (Salvador Chacon), un collègue qui a fait irruption dans l’un de ses rendez-vous.

Ronnie s’est fait sauter par les enfants

Parce que Ronnie (Ntare Guma Mbaho Mwine) a tué Coogie (Jahking Guillory) et n’a jamais purgé de peine pour le meurtre, les enfants impitoyables du quartier l’ont sauté. Cependant, le père de Papa, un prédicateur, a vu les adolescents le battre et les a chassés.

Il a invité le sans-abri à l’église et a nettoyé ses blessures, même si Papa a informé son père des méfaits de Ronnie. Le prédicateur a toujours parlé à Ronnie et a expliqué qu’il devait se pardonner pour vraiment passer de l’événement traumatisant.

Il a ensuite rendu visite à sa grand-mère, qui ne reconnaissait plus le «cul» devant elle car elle pensait toujours que son petit-fils était un «héros de guerre». Plus tard, Ronnie a cessé de jouer dur pour obtenir et a laissé des fleurs pour Charlene (Claudia Michelle Wallace), une employée du centre de recyclage qui flirte continuellement avec le sans-abri.

Nina et Dre rejoignent un groupe de soutien

En distribuant des dépliants manquants, Nina (Tyla Abercrumbie) a croisé Tracy (Tai Davis), une femme du coin qui a perdu son enfant. Elle a proposé d’aider les mères en deuil et les a invitées à son groupe de soutien, Remembering Our Chicago Kids (R.O.C.K.).

Le groupe se vantait de plus de 50 femmes de couleur qui se sont réunies pour aider d’autres personnes qui ont également perdu leurs enfants dans les rues de Chicago et pourraient aider à faire connaître la disparition de Keisha.

Cependant, certains membres ont résisté à cause du compte Finsta de leur fille et de leur réputation «rapide». Après avoir vu les photos par eux-mêmes, Nina et Dre (Miriam A. Hyman) se sont disputées avant de décider d’assister à la veillée.

Ronnie est également venu et a remarqué un homme blanc à l’air suspect qui a disparu dans la foule.

Bande originale de la saison 3 de «The Chi»

WORDPLAY Da Flyest MC – «Gagner»

– Joue pendant que papa rencontre Maisha

Tiffany Gouché – Prêt 2 Go

– Joue pendant que Ronnie récupère les matières recyclables

OSHUN – «Burn»

– Joue pendant que Kevin et Jake sont dans le couloir de l’école

Oswin Benjamin – «À sa façon»

– Joue chez Sonny’s

RoseGold – «Ratatat Revenge»

– Joue pendant que Trig et Imani fouillent la maison du piège

L.T.D. – «Love Ballad»

-Song Trig chante à Imani et joue pendant le montage des couples

Toutes ces chansons sont disponibles sur YouTube et Spotify. Le Chi est diffusé le dimanche à 21 h EST sur Showtime.