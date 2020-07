Récapitulatif «Snowpiercer» Saison 1 Épisode 8

HISTOIRES CONNEXES

Cette semaine sur le Snowpiercer de TNT, Andre a fait la queue pour la révolution, tandis qu’une lutte de pouvoir s’ensuivit au sein même de la première classe. Finalement, qui devait être exécuté? Et sont les rumeurs sur [Spoiler] à croire?

Avant la finale de la saison de deux heures la semaine prochaine, l’épisode de ce dimanche a bouleversé tout le train. Avec l’aide de Miles, LJ a posé ses propres yeux sur la section des moteurs, préparant le terrain pour le commandant Gray et les Folgers pour confronter Ruth au sujet du statut MIA de M. Wilford. Ruth a qualifié leur théorie de ridicule, soulignant que Gray lui-même a serré la main à Wilford – bien que le commandant note qu’il n’a pas vu l’homme patron depuis son départ, il y a sept ans. Le comité de première classe convoque Mélanie pour une réunion urgente, lui présentant la rumeur de Wilford. Elle sautille et tisse, affirmant l’avoir vu la veille, puis lui proposant de lui téléphoner. Mais les premiers pas n’achètent pas ce qu’elle vend, alors ils l’ont jetée dans la salle d’interrogatoire. Là, Melanie signale secrètement à la salle des machines d’entrer en mode de verrouillage d’urgence, et bien que Javi hésite à refuser à Gray et à ses bottes jack l’entrée, Ben donne à son copain le coffre puis ferme la porte en acier derrière lui, se fermant ainsi que Miles.

Pendant ce temps, en apprenant que LJ a déclenché une montée en flèche, Andre ordonne que le signal soit envoyé partout – sous forme de bandes de tissu rouge – que la révolution est proche! Jusqu’aux poignets Layton et l’amène à la queue, KOing un jackboot tenace le long du chemin. Arrivé à la queue, André prononce un discours stimulant avant son match, avant de commencer sa marche, en utilisant le sous-train pour traverser la première grande travée de voitures. Une fois que tout le monde a fini avec les tunnels, Big John et quelques autres restent derrière pour ériger une barricade qui charge et tire des piquets de métal géants – ce qu’ils font, une fois que Gray apprend le soulèvement et envoie ses hommes en bas.

De retour dans la salle d’interrogatoire, Ruth en colère, blessée et franchement embarrassée confronte Mélanie au mensonge qu’elle a tourné tout ce temps. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait tué Wilford, Melanie explique que le grand M. Wilford était une fraude – qu’elle avait fait tout le travail pour développer le train, alors qu’il n’avait jamais eu l’intention de l’utiliser pour sauver l’humanité mais plutôt pour passer un bon moment. À ce titre, Mélanie l’a laissé sur le bord de la route, pour mourir, alors que le train s’éloignait sur son voyage perpétuel. N’acceptant pas nécessairement la version des événements de Melanie comme vérité, et aussi très amère de leur amitié compromise / se faire ridiculiser, Ruth informe Melanie qu’elle sera exécutée demain, pour avoir trahi le train.

Pendant ce temps, dans le cadre du plan des tailies pour fortifier leurs rangs, le Dr Klimpt permet à l’Australien d’accéder aux tiroirs, sortant tout d’abord Strong Boy de la suspension – bien que tout le monde soit surpris lorsque le musclé muet jusqu’ici muet laisse échapper ce qu’il pense être le mandarin – puis Z-Wreck. Mais quand ils vont pêcher Pike, ce tiroir est inopinément vide….

L’armée de queue se heurte d’abord à Roche et à ses hommes de brèche, qui refusent de laisser passer les Chaînes. Heureusement, Layton et Till parviennent à convaincre Roche et son équipe de se retirer, de peur qu’ils ne perdent des hommes qui seront essentiels pour faire respecter l’ordre mondial qui sera bientôt le nouvel à bord du train. Plus tard, Gray et les jackboots arrivent à la voiture de nuit, qui est apparemment vide sauf une boîte au milieu de la piste de danse… contenant la tête de Gwyneth Paltrow. Non, attendez, désolé, c’était le chef du jackboot Till KO’d plus tôt. Sortant de l’ombre du balcon, Layton crie pour Gray, et les deux armées commencent à s’affronter brutalement et sanglamment. En cours de route, les queues perdent Patterson (le jeune homme dont la mère a perdu un bras et est décédé plus tard) et une jeune femme avec une tache de naissance sur le visage qui a soudainement semblé importante. Lorsque Gray ordonne à ses hommes de battre en retraite, Layton pense que la voiture de nuit a été prise, jusqu’à ce que les bottes de botte reviennent pour lancer des gaz lacrymogènes, les forçant à faire marche arrière dans la voiture derrière.

Alors qu’André secouait les nombreuses victimes et blessures brutales subies par son peuple, nous nous rendons compte que Pike avait été récupéré dans les tiroirs par le commandant Gray et est maintenant assis dans la voiture-restaurant de première classe avec une dalle très gluante de gâteau de lave au chocolat. Il affirme que Grey soupçonne qu’il sait ce qui fait tourner Layton. Et pour le prix d’un morceau de gâteau de plus, il procède à son analyse stratégique, disant que Layton était toujours plus organisé dans ses efforts rebelles que Pike ne l’a jamais été. Et en tant que tel, Layton ne pourra supporter le chaos et le coût sanglant de la bataille pendant si longtemps, jusqu’à ce qu’il craque. Et à en juger par les yeux horrifiés d’André, Pike a peut-être raison.

