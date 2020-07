Récapitulatif «Yellowstone»: saison 3, épisode 3

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour l’arrêt du cœur de dimanche Yellowstone. Si vous préférez regarder en premier, lisez plus tard, étourdissez-vous, en haut et en bas.

La fin de Yellowstone de dimanche nous a presque brisés – et il semblait que cela avait littéralement brisé le pauvre Jimmy. Au premier rodéo qui comptait pour son classement, il avait à peine mis le culot à parler à la jolie Mia – et même à lui demander de sortir – qu’il s’était fait jeter par un bronco qui était si méchant, ça n’a pas marché. t même un nom. Pire, il ne se levait pas après. Continuez à lire et nous passerons en revue tous les événements qui ont conduit à ce qui aurait pu être la fin des jours de Jimmy en selle.

«JE PENSE QUE RANCHING SERAIT PLUS DUR» | Alors que «An Acceptable Surrender» commençait, John et Tate ont noué un petit-père / petit-fils en pissant dans le vent pour aider un petit wapiti à échapper à un loup affamé. Une fois leurs réservoirs vides, John a brossé un tableau sombre de la vie d’un éleveur, de tous les règlements et des sécheresses, des Sasquatches et ainsi de suite. « Qu’est-ce que c’est qu’un Sasquatch? » demanda Tate. Des trucs mignons et doux-amers. Pendant ce temps, au bureau du gouverneur, Lynnelle a informé A.G. Stewart que Cassidy avait été nommée vice-présidente de l’ensemble des États-Unis. Alors, ne voudrait-il pas rester en fonction jusqu’à ce qu’elle puisse organiser une élection spéciale? Pas du tout, répondit-il. Il était à trois semaines de sa retraite.

À ce moment-là, le gouverneur a rencontré le dilemme suivant: Ellis & Co. avec une proposition de développement qui rapporterait entre 3 millions et 6 millions de dollars de recettes fiscales par an. Oh, et au fait, ils ne voulaient plus construire leur aéroport au Paradise Valley Sporting Club, ils voulaient le construire… smack dab au milieu de Yellowstone. « C’est un ranch de sept générations », a souligné Lynnelle. John «ne vendra jamais». Big whoop, répondit Ellis. « Ensuite, vous invoquerez un domaine éminent. » Elle l’a déjà fait, a-t-elle souligné – et le patriarche des Duttons l’a battu. Pas quand il était confronté à une fortune en revenus, il ne l’a pas fait. Reculée dans un coin, Lynnelle a demandé à la secrétaire Kate d’annuler son déjeuner … à ce moment-là, la jeune femme a téléphoné à Beth et l’a informée.

« VOUS RAPPELEZ-VOUS LES ÉVÉNEMENTS QUE JE VOUS RÉPÉTE? » | Lorsque Jamie a rencontré Hendon en prison, il semblait qu’il avait déjà un plan en tête pour libérer l’agent. Hendon, a expliqué Jamie, devait dire que les députés avaient agressé les suspects aujourd’hui décédés avant son arrivée. Après qu’Hendon les a emmenés à la recherche des autres chevaux qu’ils avaient volés, il a été contraint de dévier pour éviter un accident. Ce n’est que lorsqu’il a vérifié les prisonniers qu’il a trouvé que – halètement! – ils avaient succombé aux blessures subies dans les coups que les députés leur avaient infligés. J’ai compris, Hendon? Sur les informations qu’elle a reçues du secrétaire de Lynnelle, Beth a confronté Roarke – encore une fois, dans la rivière. On pouvait s’y attendre, il n’était pas favorable à la situation difficile de John. « Tout ce que nous allons faire, c’est faire de lui l’un des hommes les plus riches du Montana », sourit-il. « Oh, la tragédie. » De plus, il n’y avait vraiment rien que les Duttons puissent faire pour l’arrêter. Alors «faites-nous une proposition», a-t-il dit à Beth. « Nous préférerions éviter un combat, mais nous n’en avons pas peur non plus. »

De retour au bureau de Jamie, le nouveau commissaire au bétail a reçu la visite du procureur du comté, Randy Harper, qui a été ravi d’apprendre qu’il y avait un enregistrement de la conversation dans lequel il avait demandé que les prisonniers encore morts apprennent une leçon. Bien sûr, Jamie’d avait enregistré l’appel, cria-t-il. « Vous pensez que c’est mon passe-temps f-king? » Finalement, ils ont accepté de marquer le défunt comme étant John Does, décédé dans un accident avec facultés affaiblies. Mais qu’en est-il de la victime? Elle a tout vu. Hmm… Jamie a manipulé ce fil lâche en se «liant» avec le père de la fille. La sœur de Jamie avait également été battue, a-t-il expliqué. Et « un homme qui met la main sur un membre de ma famille ne met jamais la main sur autre chose. » Papa ne comprenait que trop bien – il voulait tuer les hommes qui avaient blessé sa fille. Euh, « vous n’avez pas à faire ça », a déclaré Jamie, révélant le sang à l’arrière de la remorque. Abasourdi, l’homme a dit à Jamie: « Tu devrais briguer le poste de gouverneur. » Alors maintenant, le gars était à la fois un accessoire du meurtre et le plus grand fan de Jamie. C’était sûr de bien marcher.

«LE TEMPS N’EST PAS DE NOTRE CÔTÉ» | Jamie a dû être assez satisfait de lui-même pendant environ une seconde chaude avant qu’il ne reçoive un appel du gouverneur lui demandant de le rencontrer avec son père. Pris de panique, il a appelé Randy pour lui demander s’il avait bavardé avec quelqu’un. Non, a insisté le procureur du comté. Ce bordel était tout de Jamie maintenant. « Tu es tout seul. » Lorsque Jamie a dit à John que Lynnelle avait demandé un sitdown le jour même, il a décidé sur le champ que le gang allait regarder Jimmy dans le rodéo – le gouverneur pourrait venir à lui, pas l’inverse. Laissé derrière pour surveiller le bétail avec Colby, Tater a pris une bonne côte de Jimmy et des garçons de la couchette. « Prenez soin de notre ami », le taquina Jimmy. « Vas-y doucement, c’est un romantique. » Inutile de dire qu’elle l’a juste renvoyé, la faisant aimer de Rip.

De manière hilarante, au rodéo, Rip et Beth se tenaient la main mais de manière ultra-discrète. « Je suppose que tout le monde pense que je suis l’homme le plus stupide de la vallée », a déclaré John. « Tu peux tenir une » putain de main, Rip. » Lorsque Lynnelle a rejoint le groupe, John a demandé s’ils pouvaient reporter la discussion du problème jusqu’au lendemain. Dites-vous quoi, répondit le gouverneur. « Je vais vous donner la solution ce soir et le problème demain. » S’il acceptait sa solution, ils pourraient «jouer aux adolescents» pour le reste de la soirée. Alors, sa solution au problème non divulgué? « Je nomme Jamie intérimaire A.G., et Jamie nomme une personne de votre choix pour diriger la Commission de l’élevage. » Que ce soit le mieux pour l’État, elle n’était pas sûre. Mais c’était définitivement ce qui était le mieux pour John. À quelle fin? « Pour négocier une cession acceptable », a-t-elle déclaré. Gorgée. « Qu’entendons-nous? »

« LAISSEZ-MOI METTRE UN PETIT SUCRE SUR CETTE PILULE » | Au camp, Tater est venu à Colby neuf façons jusqu’à dimanche avant de décider: «S – t, tu n’aimes pas les filles, n’est-ce pas?» De retour au rodéo, John a informé Lynnelle qu’il n’avait pas de commissaire de l’élevage suppléant prêt. Et Kayce? Il avait déjà dit non à John, bien sûr. Ensuite, « je vais lui demander », a déclaré le gouverneur, « et il ne dira pas non. » Enfin, Jimmy, les petits cœurs dans ses yeux à cause du baiser de Mia sur la joue, a été tellement ébranlé, que ça a dû lui faire perdre le sens qu’il avait jamais dans sa tête – et c’était s’il avait de la chance. Alors, qu’avez-vous pensé de «Une cession acceptable»? Jimmy sera-t-il paralysé – ou pire? Et que pensez-vous de Tater?