Récapitulation de «The Chi»: Saison 3, épisode 3

L’homme qui a tué Coogie pourrait-il être le même que celui qui sauve Kiesha?

C’est l’idée suggérée dans le Chi de cette semaine, qui aborde également une triste réalité à propos des cas d’enfants disparus: lorsque l’enfant en question est noir et n’a pas une histoire épurée et grinçante, il est vraiment difficile de trouver quelqu’un – y compris le service de police de Chicago – pour prendre soin.

L’heure reprend là où la semaine dernière s’est arrêtée: avec Kevin regardant un pistolet sur les marches de la maison piège où Nock est censé être. Jake et Papa le pressent de partir, mais il répète qu’il ne va pas sans sa sœur. Finalement, cependant, ils se rendent tous compte qu’ils sont vraiment en danger et décollent. Pendant ce temps, Nina et Dre distribuent des dépliants avec le visage de Kiesha sur eux jusqu’à Tracy – tu te souviens d’elle? la maman du basketteur mort Quentin? – s’approche d’eux et dit que les dépliants ne feront rien. « Si vous voulez vraiment la trouver », conseille-t-elle, « vous allez avoir besoin d’une armée et d’un plan. Laissez-moi vous aider. »

Nina et Dre assistent donc à une réunion de ROCK – Remembering Our Chicago Kids – où toutes les mamans présentes ne soutiennent pas le plan de Tracy de tenir une veille pour attirer l’attention sur la disparition de Kiesha qui dure maintenant une semaine. Kiesha avait un compte Instagram racé qu’elle a caché à ses parents, il s’avère, et certaines des mamans pensent que cela nuira au groupe si elles apportent leur soutien à Nina et Dre et à leur famille. Finalement, Jada demande à Emmett de donner à Nina le nom de la finsta de Kiesha. Puis un combat stressé de Nina et Dre («C’est mon enfant, pas le vôtre!», Dit Nina dans un moment terrible), et quand même Kevin renonce à la veillée, Nina assiste seule.

Mais finalement, Kevin et Dre se présentent à l’événement. Ronnie aussi, qui plus tôt dans l’épisode a été battu par un groupe de jeunes hommes et sauvé par le père pasteur de Papa. Il a également visité Ethel dans l’établissement de soins infirmiers, murmurant sur la façon dont il allait essayer d’être un héros. Et tandis que Nina est sur la scène de la veillée, parlant de la façon dont elle doit trouver sa fille, Ronnie remarque un mec à l’aspect sommaire se tenant dans la foule. Finalement, le mec le remarque en le remarquant et décolle rapidement. Ronnie essaie de le suivre mais le perd dans la masse des gens. Serait-ce l’homme responsable de la disparition de Kiesha?

Ailleurs sur le côté sud:

* À la demande pressante de Jake et Kevin, Trig et Imani vont dans la maison des pièges de Nock – les armes à feu flambent – et ligotent presque tout le monde. Ensuite, ils vont de chambre en chambre, à la recherche de Kiesha. Ils ne la trouvent pas, mais les femmes contraintes de se prostituer là-bas évoquent de mauvais souvenirs pour Imani. «Ça aurait pu être moi», dit-elle plus tard en pleurant un peu. « Je veux les aider. »

* Afin d’économiser de l’argent, Emmett, Tiff et leur fils emménagent avec Jada. Et plus tard, Dom demande avec colère à Emmett d’embaucher plus de personnel pour l’aider dans la cuisine de leur restaurant en dehors des heures de bureau, car elle ne peut pas répondre à la demande.

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Sonnez dans les commentaires!