Reign reviendra-t-il au moment où le dernier projet d’Odette Annable est mort?

Odette Annable est à l’origine des méchants que les fans adoraient craindre, Reign, sur The CW’s Supergirl. Le public a adoré les scènes mettant en vedette le personnage formidable, et ils étaient tristes de la voir partir. Mais maintenant que son dernier projet a été tué, certains fans espèrent qu’Annable reviendra à Supergirl pour reprendre son rôle.

Odette Annable et Melissa Benoist

Odette Annable a joué dans la saison 3 de «Supergirl»

Annable a présenté sa gamme dramatique exceptionnelle pendant la saison 3 de Supergirl en tant que maman célibataire stimulante, Samantha, et son puissant alter ego, Reign. En tant que Big Bad de la saison, Reign était le Worldkiller qui était très proche de vaincre le héros kryptonien de la Terre, Supergirl.

Samantha était une victime sans méfiance sous le règne de terreur de Reign – jeu de mots voulu. La dirigeante de L-Corp a souffert de pannes de courant et de confusion, se réveillant souvent dans des endroits étranges sans aucun souvenir de ce qu’elle avait fait. Lorsque l’intellectuelle Lena Luthor est devenue sage à la situation actuelle, elle a tenté d’utiliser sa superpuissance scientifique pour aider son amie à se débarrasser de Reign.

En fin de compte, Supergirl – et ses super amis – ont prévalu, Reign a été vaincu et Samantha était libre. Et au grand dam des fans, Annable n’est pas revenu la saison suivante.

Odette Annable et Chris Wood ont été retenus pour une émission ABC – jusqu’à ce qu’ils ne soient pas

Bien que les fans aient été déçus qu’Annable ne soit pas revenu à Supergirl,

ils étaient excités quand ABC a annoncé qu’elle reviendrait au

petit écran dans un nouveau spectacle. Et de nombreux passionnés pouvaient à peine contenir leur

l’excitation quand ils ont réalisé qu’elle retrouverait alun Supergirl,

Chris Wood.

La date limite a été fixée que les deux anciens acteurs incarneraient les frères et sœurs dans un pilote pour une suite du drame populaire, la trentaine, qui a été diffusé à la fin des années 80 et au début des années 90. Et le nom du spectacle? Trentenaire (sinon).

C’est également la date limite qui a révélé que le réseau Alphabet avait

a décidé de passer un ordre de série du spectacle. Bien qu’ABC n’ait pas donné de

explication de la décision, les sources ont affirmé qu’il y avait plusieurs raisons

le réseau a débranché.

Selon les sources de Deadline, il y avait des problèmes budgétaires

préoccupations dues au large ensemble de trentenaires (autrement). Il

également de mauvais augure pour la logistique que le site de production était au Canada,

qui est en quarantaine. Et finalement, ABC manquait de créneaux ouverts dans le 2020-2021

programmation de diffusion.

Les fans accueilleraient avec plaisir Odette Annable de retour dans Reign sur ‘Supergirl’

Il est à noter que le studio de production derrière la trentaine (sinon)

aurait toujours essayé de trouver un foyer pour la série. Mais il y a un

camp de fans qui n’aimeraient rien de plus qu’Annable pour retourner à Supergirl

au lieu.

«Odette Annable est de loin l’un des meilleurs acteurs que Supergirl ait jamais débarqué. Sa représentation de Sam et Reign était toujours d’actualité, et son voyage à l’écran était toujours incroyablement engageant et déchirant à regarder. Je ne suis jamais tombé amoureux d’un personnage aussi facilement que moi pour Sam », a jailli un admirateur sur Twitter. Et c’est une opinion assez populaire dans les cercles de fans de Supergirl.