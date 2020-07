Scott Cavalheiro quitte Good Witch? L’acteur fait allusion au sort d’Adam si le spectacle Hallmark est renouvelé

Après la finale de la saison 6, les téléspectateurs de Good Witch se demandent si l’acteur Scott Cavalheiro pourrait revenir la saison prochaine. Notez que les spoilers suivent ci-dessous.

Au cours des derniers épisodes de la saison 6, Good Witch a continué à taquiner les téléspectateurs sur le sort d’Adam (Scott Cavalheiro) dans la série.

Et maintenant que Hallmark a diffusé le dernier épisode de sa sixième série, découvrons la suite pour Adam si le réseau renouvelle la série.

Scott quitte Good Witch?

Il n’est pas confirmé pour le moment et son avenir sur la série n’est pas clair pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, Adam a accepté un voyage de mission en Amérique du Sud, ce qui est le premier indice que le personnage pourrait ne pas apparaître dans la prochaine saison.

Adam a révélé que le voyage pourrait prendre un an, ce qui a inquiété les fans qu’il pourrait manquer d’un gros morceau de la saison 7.

De plus, la petite amie d’Adam, Stephanie, n’a pas accepté son offre de partir ensemble en voyage et l’a officiellement arrêté.

Nous avons vu de nombreuses histoires où un personnage est radié après des ruptures majeures, mais nous espérons que ce n’est pas le cas pour Adam.

Scott fait allusion au destin d’Adam

Scott Cavalheiro a récemment fait allusion au sort de son personnage, révélant qu’il serait intéressé à revenir si la série est renouvelée pour une septième sortie.

S’adressant à TV Fanatic, Scott a partagé ses réflexions sur les histoires romantiques lors du tournage post-Covid.

« De toute évidence, je crois qu’il y a une place, une place très forte dans la télévision pour ce type de connexion physique », a-t-il déclaré. « Je veux dire, au moins pour moi, nous aimons voir les personnages se construire, et nous aimons voir les relations se développer de manière organique. »

Il ajouta:

«Et je suis ravi d’en faire partie également. S’il devait y avoir une saison sept de Good Witch, ce serait incroyable si j’avais l’opportunité d’en faire partie, dans une relation comme celle-là. »

De plus, Scott a taquiné les fans de Good Witch avec un tweet effronté qui disait: « Quelle évasion parfaite ces dimanche ont été … Maintenant … Pouvons-nous en avoir plus? Plz. Merci. au revoir

Et bien, j’espère qu’il y aura plus de Good Witch et Adam!

Quelle saison c’était. Je ne peux pas vous remercier assez pour tous vos amours et vos globes oculaires. Et MERCI à @hallmarkchannel et à l’ensemble de la distribution et de l’équipe pour une conduite incroyablement mémorable. Quelle évasion parfaite ces dimanche ont été… Maintenant… Pouvons-nous en avoir plus? Plz. Merci. byeeee pic.twitter.com/FuqR04OxZv – Scott A. Cavalheiro (@scottcavalheiro) 6 juillet 2020

Les fans réagissent sur Twitter

Les bons téléspectateurs de sorcière ont rapidement offert leurs réactions et leurs commentaires sur le sort d’Adam.

Sans surprise, beaucoup ont exprimé leur inquiétude à propos du personnage, disant qu’ils espéraient que la finale de la saison 6 n’était pas la dernière apparition d’Adam.

J’espère que ce n’est pas ta toute dernière scène. Également écrasant avec les photos BTS. C’est peut-être votre dernière scène, mais vous la tuez. @KatBarrell n’a aucune chance contre votre concours photo #Goodies – Automne (@FallBringsHope) 6 juillet 2020

