Sebastian Athié, acteur de Disney Channel, décède à 24 ans

Les adeptes de l’univers Disney Channel sont en deuil. L’acteur et chanteur mexicain Sebastian Athié est décédé à 24 ans, tel que rapporté par l’Association nationale des interprètes du Mexique via leurs réseaux sociaux. Pour le moment, la cause de la mort du jeune homme est inconnue, bien que tout indique que cela pourrait être quelque chose de soudain.

« Repose en paix, Sebas. Ton art et ton sourire restent pour toujours. Avec beaucoup de peine, nous regrettons le départ de Sebastián Athié dont nous nous souviendrons toujours pour son grand talent, sa compagnie, son professionnalisme et surtout son énorme cœur. Nous accompagnons sa famille , collègues, amis et fans dans ses adieux « , a déclaré le compte officiel de Disney Channel en Amérique latine.

La triste nouvelle a choqué ses followers sur les réseaux sociaux, qui ont connu il y a quelques jours une rencontre avec lui via l’application Zoom. Le Mexicain est devenu populaire en 2017 grâce au rôle de Lorenzo Guevara dans la fiction Disney Channel ‘O11CE’, où il a participé pendant trois saisons.

Sa carrière de chanteur

Au-delà de sa carrière dans cette fiction jeunesse et de sa participation à la série ‘La rosa de Guadalupe’, Athié a fait ses premiers pas en tant que chanteuse en lançant plusieurs singles: « Jusqu’à ce que vous reveniez », avec Javier Eloy Bonanno, et « Going crazy ». De plus, en 2018, il a interprété l’hymne du Mexique lors d’un match amical entre la sélection de son pays et l’Argentine.