‘Stargirl’ Récap Saison 1 Episode 8

Cette récapitulation contient des spoilers de l’épisode 8 de DC’s Stargirl (qui présente les nouveaux épisodes lundi sur DC Universe et mardi sur The CW).

Stargirl a dû rester sur la touche pendant une grande partie de cette semaine, à la suite d’échanges de coups brutaux avec Shiv. Cela a laissé le reste de la nouvelle JSA pour enquêter sur ce nouvel ennemi juré, avec des résultats mitigés.

Pour commencer, nous avons vu que Pat a délibérément envoyé sa bien-aimée Buick dans un arbre après avoir récupéré Court blessé sur le site de son affrontement avec Shiv. De cette façon, ils avaient une histoire de couverture quand il l’a admise à l’hôpital. Quand Courtney est venue, Pat a dit qu’elle devait récupérer pendant qu’il examinait la filiation de Cindy Burman. (Ai-je raté la façon dont Pat savait avec qui Stargirl s’était battue?) Pat a également déclaré qu’il était temps d’intégrer sa mère Barbara, qu’il venait de rappeler à la maison après son voyage d’affaires avec Jordan. Le tribunal a cependant soutenu qu’ils devraient attendre la fin de l’ISA – une décision qui leur explosera sûrement au visage.

Irrité que Courtney ait combattu en solo contre Shiv, Rick, Beth et Yolanda étaient déterminés à faire quelques reconnaissances pendant l’incapacité de leur coéquipier. À cette fin, Beth est allée frapper à la porte des Birmans, dans le but de se présenter à sa belle-mère Bobbie en tant que camarade de classe à la recherche de conseils de pom-pom girl de Cindy. Inquiet du fait que Beth se débrouille seule, Pat s’est présenté au moment où Bobbie répondait, se faisant passer pour le beau-père / adoptif de Beth. Tout en découvrant certains cookies offerts par leur hôte Stepford Wife-y, Beth a utilisé ses lunettes pour lire Bobbie, seulement pour que Chuck apparaisse zilch. Puis, alors que Pat divertissait (un apparemment «assoiffé») Bobbie, Beth s’est d’abord infiltrée dans les tunnels, après avoir repéré / accédé au clavier, mais un rugissement de Solomon Grundy l’a renvoyée en haut.

Pendant ce temps, Cindy s’est présentée chez Courtney pour rendre visite à son camarade de classe blessé et apporter des bonbons. La Cour était naturellement à fleur de peau tout au long de la visite, alors que Cindy parlait assez innocemment de leur connexion croissante et des choses qu’ils ont en commun … bien que toujours d’une manière qui pourrait être lue comme faisant allusion à leur super identité. Cindy, cependant, a effacé tout doute sur ce qu’elle savait lorsqu’elle a dit au revoir à Courtney, en faisant remarquer à quel point elle admirait «votre personnel… Stargirl». Cindy a dit qu’elle ne ferait plus de mal à Courtney pour le moment, du moins pas avant d’avoir eu la chance de tuer tous ses amis!

De retour chez les Birmans, Beth s’est glissée dans la chambre de Cindy (tandis que Pat s’occupait de la plomberie de Bobbie), où elle a finalement regardé / empoché une vieille photo d’un scientifique asiatique que Chuck a identifié comme un criminel de guerre mort depuis longtemps. Quand Cindy est rentrée à la maison et s’est annoncée à Bobbie, Beth a paniqué un peu, jusqu’à ce que Wildcat apparaisse dehors sur le rebord et tire son ami par la fenêtre, dans les bras d’attente de l’homme fort Rick. Se regroupant dans la rue, Beth montra la photo du scientifique à Pat, qui reconnut immédiatement l’homme comme étant le Dr Shiro Ito.

Pendant ce temps, Courtney avait envoyé un texto à Yolanda que Cindy savait qu’elle était Stargirl. Lorsque Yolanda a répondu en retour avec un récapitulatif de leur peur avec Beth, Court s’est adapté et est allé chercher le personnel cosmique. Selon les instructions sincères de Pat, le personnel était réticent à conduire Courtney dans la voie du danger. Mais lorsque la Cour a expliqué que Pat et les autres étaient en danger, elle a obligé, en envoyant finalement Stargirl caréner par la fenêtre de la chambre de Cindy pour lancer une revanche. La bagarre des filles a assez tôt fait son chemin dans la rue nocturne, où Stargirl s’est un peu mieux tenue, tout bien considéré (bien que Cindy ne soit ni habillée ni maniée par son propre personnel).

Henry arriva au combat et s’arrêta sur sa voiture pour observer, tout en écoutant les pensées de chaque combattante tandis que Cindy immobilisait Stargirl et luttait pour plonger sa lame dans son ennemi. Accablé à la fin de ce qui était déjà un «grand» jour pour lui-même, Henry agrippa sa caboche surmenée et beugla, émettant une explosion qui mit les filles à part. A peine Cindy se leva-t-elle que trois des larbins en robe de son père en colère émergèrent de l’ombre pour l’attraper et l’abaisser dans un trou d’homme à proximité, sans que personne ne le voie. Pendant ce temps, Henry s’est rendu compte que Courtney était Stargirl et lui a reproché la disparition soudaine de Cindy, avant de quitter la scène.

Ailleurs cette semaine….

⭐️ Après un petit dîner intime à Oakville avec Barbara, Jordan est apparu dans la chambre d’hôtel d’un gars qui avait négligé de dénoncer les manières sommaires de sa société de produits chimiques – des pratiques qui ont conduit à l’empoisonnement de personnes telles que la femme de Jordan. Jordan s’est ensuite transformé en Icicle et a gelé l’homme à mort avec son souffle.

⭐️ Au cours de l’avertissement de Cindy pour son costume, Dragon King a affirmé qu’il la tenait responsable de tout ce qui était arrivé à sa mère.

⭐️ Comme mentionné ci-dessus, Henry fouillant frénétiquement pour plus de médicaments contre les maux de tête (pas d’armoire à pharmacie à la maison, Kings?) L’a amené à découvrir une clé étrange dans le bureau de son père, suivie de la réalisation qu’il peut déplacer des objets avec son esprit. Henry a fusionné les deux trouvailles pour découvrir que la clé ouvre une pièce secrète derrière une bibliothèque, conduisant à un étrange costume (Brainwave) et à des piles de cassettes VHS.

⭐️ Le rachat de Mike / Je ne suis pas un gamin complètement écœurant a continué avec lui apportant les pains de pizza Totino les plus graisseux à sa sœur alitée, et s’excusant / clarifiant son « Arrêtez de monopoliser mon père! » remarques lors du Big Game.

Que pensez-vous de l’épisode « Shiv Part Two? » Avez-vous également entendu parler du renouvellement de la saison 2 de Stargirl – en tant que série uniquement CW?

