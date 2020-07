Statut de renouvellement de Netflix et date de sortie

Annonces :

Les adaptations de bandes dessinées sont un sou d’une douzaine en 2020, mais il faut quelque chose de spécial pour se démarquer parmi le pack, et sans doute la première saison de Warrior Nun l’a fait. Les fans se demanderont déjà si nous pouvons nous attendre à voir plus d’Ava Silva et ses sœurs démoniaques, et nous pouvons affirmer que l’avenir s’annonce prometteur pour Warrior Nun saison 2 sur Netflix.

Eh bien, gardez une trace de toutes les choses de la saison 2 pour Warrior Nun et mettez à jour l’article ci-dessous avec toutes les dernières nouvelles sur le casting, les dates de tournage et bien sûr la date de sortie potentielle de Netflix.

Warrior Nun est une série de drame fantastique Netflix Original, basée sur la série de bandes dessinées du même nom de Ben Dunn. Réalisée par Simon Barry, la production de Warrior Nun est réalisée par la même équipe derrière Game of Thrones.

Warrior Nun Season 2 Netflix Renewal Status

Statut de renouvellement officiel de Netflix: aurait été renouvelé (06/07/2020

Nous attendons toujours la confirmation officielle de Netflix, mais nous avons la bonne autorité que Warrior Nun a déjà été renouvelé pour la saison 2.

Les premiers renouvellements de Netflix peuvent être extrêmement rares, mais cela nous montre que le service de streaming a beaucoup confiance en l’Original.

La foi de Netflix en Warrior Nun a déjà été récompensée. Depuis le début de la série le vendredi 2 juillet, il s’est battu contre Unsolved Mysteries pour la première place de la série télévisée dans plusieurs régions.

Jusqu’à présent, Warrior Nun a atteint la première place dans les régions suivantes:

BrésilPays-BasNouvelle-Zélande

Au moment de la rédaction de cet article, Warrior Nun occupe la deuxième place des séries télévisées les plus populaires aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde et bien d’autres. Nous prévoyons pleinement que la série atteindra la première place dans d’autres régions.

Attendez-vous à connaître la confirmation officielle de renouvellement dans les prochaines semaines.

À quoi s’attendre de Warrior Nun Saison 2

La fin culminante de la première saison de Warrior Nun a laissé les fans baver pour plus d’action.

Le véritable but de l’Ordre de l’Épée Cruciforme a été révélé, n’étant rien de plus que des marionnettes pour Adriel contre les forces du Ciel. Sa véritable identité a été révélée par Ava après qu’il l’ait touchée. Les chevaliers d’origine de l’ordre l’ont confondu avec un ange après avoir tué avec succès un monstre Tarask qui l’a suivi hors d’un portail démoniaque.

Se cachant dans les tombes du Vatican, Adriel avait caché le halo à l’intérieur de la nonne guerrière d’origine et, en créant l’Ordre, lui avait donné une protection contre le ciel.

Après avoir échappé à sa tombe, Adrial cherche à reprendre le halo de l’Ordre et à poursuivre ses plans néfastes.

Malgré son enthousiasme, Shotgun Mary a été submergé par les forces possédées d’Adrial, laissant Ava et les autres sœurs pour affronter Adrial sa petite armée de démons Wraith.

La prochaine saison verra Ava et l’Ordre apporter le combat à Adriel. Le diable se révélant maintenant au monde, au lieu de rester seul, les forces du ciel peuvent descendre sur le Vatican et aider l’Ordre.

Bien que surpasse en puissance, pour le moment, les compétences d’Ava en tant que nonne guerrière se développent. Avec suffisamment de temps, Ava sera probablement plus qu’un match au combat contre Adriel et ses pouvoirs démoniaques.

Une chose est sûre, l’existence de l’Ordre de l’Épée Cruciforme repose sur un mensonge. C’est donc à Ava et aux sœurs restantes d’apporter son nouveau sens.

Il y a aussi le petit problème de la trahison du père Vincent, qui a conduit à la disparition de sœur Shannon. Qu’il suffise de dire que les filles peuvent commettre un péché cardinal si elles cherchent à lancer une vengeance courroucée sur leur ancien mentor.

Quand peut-on s’attendre à la saison 2 de Warrior Nun sur Netflix?

Malheureusement, cela pourrait être une longue attente pour qu’une deuxième saison de Warrior Nun arrive sur Netflix.

Si nous avons de la chance et que le tournage peut commencer en 2020, il est fort probable que Warrior Nun revienne en 2021.

Notre spéculation est basée sur la production de la première saison.

Le tournage de la saison 1 a eu lieu entre le 11 mars 2019 et le 5 juillet 2019. Il a ensuite fallu presque un an pour que la série arrive.

Comme la série est filmée en Espagne, un retard de production dû à la pandémie de COVID-19 en cours n’est pas aussi probable qu’aux États-Unis.

Donc, tant que le tournage commence en 2020, nous pouvons supposer que la série arrivera au troisième ou quatrième trimestre de 2021.

Voulez-vous voir une autre saison de Warrior Nun sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!