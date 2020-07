Statut de renouvellement NBC et date de sortie potentielle

Photo par: Vivian Zink / NBC

La finale de la saison 6 de Hollywood Game Night ne vient peut-être que d’être diffusée sur NBC, mais les fans implorent déjà des contenus de célébrités plus compétitifs.

Que ce soit Family Fortunes ou Total Wipeout, tout le monde aime un bon jeu télévisé.

Cependant, nous aimons encore plus les jeux télévisés lorsqu’ils présentent de gros prix en espèces et nos célébrités hollywoodiennes préférées.

C’est exactement la recette qui a fait le succès de Hollywood Game Night depuis sa création en 2013.

La saison 6 de la série à succès vient peut-être de se terminer sur NBC, mais les fans se demandent déjà si et quand l’émission pourrait revenir pour un septième épisode.

Hollywood Game Night saison 7: Statut de renouvellement

Au moment d’écrire ces lignes, Hollywood Game Night n’a pas été renouvelé pour la saison 7, ni annulé par NBC.

En toute honnêteté, nous sommes divisés 50/50 sur le retour ou non de l’émission sur nos écrans dans un avenir proche.

D’une part, la série reste très populaire auprès des fans et des critiques. La première partie de la dernière saison, avec une moyenne de 2,33 millions de téléspectateurs et une note de 0,46, tandis que la deuxième partie, une moyenne de 1,85 million de téléspectateurs et une note de 0,30. De plus, chaque épisode de Hollywood Game Night a attiré des téléspectateurs assez égaux, ce qui indique que l’émission a développé un public dédié.

Après avoir regardé @YNB sur Hollywood Game Night, je suis plus convaincue que jamais que cette dame sait tout – La maman de Kolby (@ Thiscrazychaot1) 29 juin 2020

Cependant, le problème pour NBC est que ces chiffres sont nettement inférieurs à ceux de la saison précédente, en baisse de 43% et 55% de l’audience et de 51% et 68% des cotes d’écoute. Alors que les chiffres des Hollywood Game Nights sont toujours respectables, les réseaux chercheront très probablement à resserrer leurs budgets pour au moins l’année prochaine, alors NBC pourrait-il vouloir mettre un terme à la série pour réduire ses pertes?

Hollywood Game Night saison 7: date de sortie

Sans confirmation officielle que Hollywood Game Night reviendra pour un septième versement, il n’y a aucune information quant à la date de sortie.

Cependant, nous pouvons faire une prédiction basée sur la programmation passée de Hollywood Game Night. Chacune des saisons précédentes a été présentée au milieu de l’été (juin / juillet) ou au milieu de l’hiver (décembre / janvier), à l’exception de la saison 6 qui a débuté à la fin novembre.

Sur la base de cette programmation, si l’émission est renouvelée, une prédiction optimiste pour une date de sortie de la saison 7 serait fin 2020. Cependant, compte tenu de la pandémie mondiale de coronavirus qui retarde la production de nombreux spectacles, en particulier les jeux télévisés, une estimation plus réaliste serait la mi-2021.

Nous attendons une annonce officielle sur l’avenir de Hollywood Game Night dans les prochaines semaines, alors revenez sur cette page pour les mises à jour.

