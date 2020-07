Steve Rogers est-il maudit? La plupart des fans disent qu’ils préfèrent ne pas voler avec Captain America

Captain America de Marvel Cinematic Universe est toujours le véritable emblème d’Americana dans les super-héros, peut-être encore plus que Superman. Ses compétences sont également considérées comme supérieures grâce à sa participation à la période des années 40 dans la prise de Super Soldier Serum.

Ses compétences en vol, cependant, sont peut-être en question. Si Cap peut courir plus vite que quiconque et se battre dans des batailles au sol intenses, certains fans disent facétieusement que la capacité de Steve Rogers à voler se termine généralement par un désastre.

Quelle vérité y a-t-il là-dedans? Il y a une part de vérité dans la notion chaque fois que Cap pilote un avion, il finit par s’écraser. Là encore, les fans notent également qu’une explication est nécessaire sur la raison de ces accidents.

Cap était-il vraiment maudit chaque fois qu’il devenait pilote?

S’il y avait une malédiction, elle a commencé lorsque Cap s’est écrasé dans l’Arctique

Peut-être que Marvel a dû reconnaître le vol malheureux de Rogers pendant la Seconde Guerre mondiale tout en travaillant pour Strategic Scientific Reserve. Grâce à la SSR, Rogers est devenu un héros de guerre grâce à ses compétences de combat au sol et de pilotage.

Rejoindre les commandos hurlants est devenu un groupe de frères fictifs qui a mené de nombreuses batailles contre HYDRA.

Cette mission emblématique de Rogers essayant d’arrêter son avion transportant des bombes en direction des États-Unis est devenue un tournant. Cela a peut-être rendu Rogers encore plus humain en décidant de faire s’écraser son avion dans l’océan Arctique.

De là, il est resté préservé pendant six décennies jusqu’à sa résurrection au 21e siècle par le SHIELD. On peut peut-être dire que Cap a été maudit par cet accident d’avion, même si cela lui a permis d’aider à sauver le monde, sans même pouvoir retourner vivre sa vieille vie avec Peggy Carter de toute façon.

Avant d’y arriver, cependant, il a rencontré un certain nombre d’incidents où le pilotage d’un avion n’a jamais fonctionné aussi bien.

Les fans du MCU ont récemment évalué le nombre d’accidents aériens de Captain America

Récemment, quelqu’un sur Reddit a commencé un fil de discussion compilant toutes les photos du moment où Cap s’est écrasé dans tous les films The Avengers. Il y a eu au moins une demi-douzaine de moments où cela s’est produit.

Néanmoins, certains fans ont rapidement souligné que tous ces accidents n’étaient pas complets. Et l’un d’eux l’a impliqué simplement à cheval (dans l’espace avec les Gardiens de la Galaxie) où rien de mauvais ne s’est vraiment passé.

Comme l’a noté un utilisateur de Reddit: «Et dans deux de ces trois scénarios illustrés, il essayait de les supprimer. Ce n’était pas comme s’il était merdique à voler ». D’autres ne sont pas si sûrs car certains d’entre eux ont été des plantages littéraux sans que Cap ne meure dans le processus.

On peut peut-être argumenter depuis que Cap a été utilisé pour les avions des années 40, piloter des avions plus récents avec des technologies plus avancées était un peu plus une courbe d’apprentissage.

L’accident d’avion d’origine de Steve Rogers n’était pas vraiment une malédiction

À Quora, quelqu’un a demandé pourquoi Rogers n’avait jamais sauté de son avion transportant les bombes avant de s’écraser sur la glace arctique. Quelqu’un a répondu par une observation longue et astucieuse que Rogers élaborait une stratégie pour empêcher l’avion de s’écraser dans le port de New York où l’avion se dirigeait.

Red Skull a mis l’avion en route directe pour New York, forçant Rogers à prendre une décision sacrificielle pour s’assurer que l’avion n’y arriverait jamais. Pour ce faire, il a dû écraser l’avion lui-même plutôt que de sauter.

En d’autres termes, Rogers a fait le geste héroïque ultime, certainement pas quelque chose que l’on dirait être une malédiction. Tous les accidents ultérieurs n’étaient peut-être que de petites plaisanteries sur sa mauvaise fortune d’avoir d’abord écrasé un avion.

Les fans s’amusent au moins avec ça. Ils placent maintenant Cap dans le panthéon de personnes comme Tom Hanks qui ont également eu ses personnages de film qui n’ont apparemment pas de chance avec tout ce qui touche au vol.