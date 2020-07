TVE prépare un spin-off de ‘Acacias 38’ avec « Maitino » au format podcast

La diversité et la visibilité sont devenues essentielles dans ‘Acacias 38’, la série quotidienne que Boomerang TV produit pour la télévision espagnole. Le pari quotidien de La 1 compte parmi ses personnages avec Maite (Ylenia Baglietto) et Camino (Aria Bedmar), deux femmes qui forment le couple appelé « Maitino ». Les deux sont un exemple d’amour et de diversité et par conséquent, ils sont rapidement devenus deux des personnages les plus populaires de la fiction quotidienne publique; les deux accumulent déjà des fans dans les pays de la planète.

Maite et Camino dans ‘Acacias 38’

La Chine, le Brésil, la Colombie ou l’Argentine font partie des territoires où il existe déjà des « maitiners », un succès dans les réseaux sociaux qui explique que RTVE a voulu parier sur le couple dans un nouveau podcast déjà enregistré dans les studios RNE. La Société a donné son feu vert à cette scission de «Acacias 38» avec Maite et Camino. Grâce à sa voix, nous découvrirons de nouveaux détails de son histoire et nous pourrons mieux connaître les deux personnages, comme l’ont expliqué leurs protagonistes dans le programme TVE «Corazón».

« Nous les écouterons dans leurs moments de solitude, d’amour … nous verrons leurs sentiments les plus profonds à travers la voix », explique Baglietto dans la pièce diffusée dans un format dirigé par Anne Igartiburu. Pour l’instant, on ne sait pas quand ce podcast extrêmement spécial sera lancé pour tous les « maitiners », mais ce que le réseau public a déjà confirmé, c’est que sera publié sur le site de fiction, comme cela s’est produit avec d’autres séries sonores TVE comme «Un appel dans le temps» et «Brave time» de «The Ministry of Time».

Maite revient sur ‘Acacias 38’

L’enregistrement de ce podcast se produit lorsque le personnage de Maite est revenu dans le quartier où il a rencontré Camino. Après avoir appris la mort d’Ildefonso, Maite décide de voyager de France en Espagne pour être la femme de sa vie dans ce moment difficile après des mois d’intervalle. La jeune fille décide d’apparaître par surprise dans Acacias dans la célébration du 21e anniversaire de Camino; un retour qui provoque sans aucun doute un grand tournant dans l’histoire des deux. Vont-ils finir par se réconcilier ou leur distance est-elle définitive?