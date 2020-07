Une nouvelle fuite alléguée affirme que quatre membres potentiels de la distribution ont signé des accords de non-divulgation pour «All-Stars 2»

La 22e saison de Big Brother est un pas de plus vers la réalité. La saison à venir, dont la rumeur veut que ce soit la deuxième saison thématique «All-Star», se prépare à la production. En dehors de cela, une fuite présumée récemment signalée affirme que quatre membres de la distribution sont très proches de signer pour la saison.

Janelle Pierzina sur «Big Brother» en 2005 | Frederick M. Brown / .

Les rumeurs sur une nouvelle saison de « Big Brother » se réchauffent car il est presque confirmé

Deadline a annoncé que les premières préparations de production avaient commencé sur un lot CBS à Los Angeles. Ils ont obtenu l’approbation pour se préparer, ce qui signifie que non seulement la saison sera probablement diffusée cette année, mais ce sera probablement encore pendant l’été comme d’habitude, bien que plus tard que d’habitude. Le spectacle doit encore obtenir l’approbation des syndicats et des guildes pour commencer officiellement.

Étant donné que le spectacle traite de la quarantaine de ses acteurs dans la maison, on pourrait penser que cela devrait être facile pour eux de commencer la production. Cependant, la capture fait que les membres d’équipage pourront tous rentrer en toute sécurité.

En juin, le président de CBS Entertainment, Kelly Kahl, était très optimiste quant à l’émission encore diffusée cet été, déclarant à Deadline: «Nous espérons toujours [these shows] sur les ondes cet été, cela pourrait être un peu plus tard que d’habitude, mais nous sommes toujours optimistes quant à la diffusion de ces informations. Ces émissions tournent assez rapidement, Big Brother a des émissions en direct chaque semaine et… ces émissions n’ont pas de longs processus de post. ”

Voici qui, selon un rapport présumé, sera diffusé

Dans un rapport publié sur SoapDirt, le média affirme que des sources leur ont dit qu’au moins quatre acteurs ont signé des accords de confidentialité. Même si cela est vrai, cela ne signifie pas que ces anciens houseguests apparaîtront officiellement sur la saison. Cependant, ce serait une énorme première étape dans leur implication s’ils devaient être à nouveau sur le spectacle.

Selon le journal, les quatre anciens chefs de maison qui ont signé les NDA sont Derrick Levasseur, Da’Vonne Rogers, Janelle Pierzina et Dan Gheesling. En outre, en dehors des quatre qui auraient signé les NDA, certains autres seraient en conversation, notamment Kemi Faknule et Raven Walton.

CONNEXES: «Big Brother»: Nicole Anthony et Philip Bracco ont rompu après quelques mois

Ce qui rend la source du rapport plus sceptique, c’est que plusieurs acteurs controversés sont apparemment sur la liste. Peut-être que CBS pourrait vraiment essayer de choisir une valeur de choc, ou cela pourrait être une tentative de rejeter les noms les plus évidents. Les controversés incluent Jack Matthews et Jackson Michie de la saison dernière, qui ont tous deux fait des déclarations racistes, ainsi que leurs intérêts amoureux au cours de la saison, Holly Allen et Analyze Talavera. Également répertoriés sont peut-être les deux des acteurs les plus controversés de l’histoire de Big Brother, GinaMarie Zimmerman et Aaryn Gries, dont les controverses raciales sur l’émission ont changé la façon dont elle a été reçue. Amanda Zuckerman, une autre figure controversée de cette saison, fait également partie de ces noms.

Donc, même si une partie de ce rapport peut être incroyable car il n’y a aucun moyen que la série ramène des gens comme Zimmerman et Gries, les quatre autres noms sont des joueurs populaires et aimés que les fans aimeraient certainement revoir dans la maison pour mélanger les choses.