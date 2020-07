Xavier Dupont de Ligonnès – y a-t-il eu des observations en 2020? Cas exploré

Des mystères non résolus sont arrivés et le sort de Xavier Dupont de Ligonnès est spéculé par le public partout dans le monde.

Netflix, nous ne vous remercierons jamais assez.

Au cours des derniers mois, beaucoup d’entre nous sont restés à la maison avec plus de temps libre que jamais auparavant.

Heureusement, le service de streaming préféré de tout le monde ne nous a pas abandonnés, dévoilant de nombreux nouveaux contenus pour nous divertir. Suite à des coups de verrouillage dignes de confiance comme Tiger King et White Lines, nous avons maintenant le redémarrage de Unsolved Mysteries à regarder encore et encore.

L’original a été créé par John Cosgrove et Terry Dunn Meurer, débutant sa vie comme une série de spéciaux en 1987. Un an plus tard, il est revenu en série avec le légendaire hôte Robert Stack.

Bien sûr, c’est un peu différent maintenant, mais les six mystères qui nous sont présentés en font une série essentielle à revoir.

L’un des plus convaincants est l’épisode 3, qui jette un regard sur le cas fascinant de la famille Dupont de Ligonnès de Nantes, France…

photo tirée de la bande-annonce de « Unsolved Mysteries », 21 Laps Entertainment et al.

Mystères non résolus: Xavier Dupont de Ligonnès

En avril 2011, la famille a disparu de façon déconcertante.

Xavier, sa femme Agnès et leurs quatre enfants – Arthur, Thomas, Anne et Benoit – ont disparu et leur maison et leurs comptes bancaires ont été apurés et fermés.

Fait intéressant, la seule trace était une lettre de Xavier dans laquelle il prétendait être un agent secret américain entrant dans le programme de protection des témoins. Les écoles privées fréquentées par ses enfants ont reçu une lettre leur disant qu’ils avaient déménagé en Australie.

Cependant, la famille a été retrouvée enterrée sous la terrasse de leur maison le 21 avril 2011. Eh bien, tous sauf Xavier, ce qui a fait de lui le suspect numéro un de leur meurtre.

Les trous de balles dans la tête ont été causés par un fusil .22; Xavier en avait hérité peu de temps avant la disparition. On a également découvert qu’il faisait face à beaucoup de dettes.

Le 15 avril 2011, il a été aperçu à Roquebrune-sur-Argens abandonnant sa voiture après avoir quitté un hôtel.

Xavier a-t-il été repéré en 2020?

Non, il n’y a eu aucune observation publique de Xavier en 2020. Cependant, il est possible que la sortie de Unsolved Mysteries ait maintenant rendu son visage beaucoup plus reconnaissable.

Comme l’a souligné Oprah Mag, la police pense qu’il s’est peut-être suicidé, mais il est impossible de le dire sans la découverte d’un corps. En outre, les rapports de ceux qui prétendent l’avoir vu ont alimenté les théories du complot depuis un certain temps.

Il aurait envoyé une note aux journalistes de l’Agence France-Presse en 2015, qui se lisait comme suit: « Je suis toujours en vie … Depuis lors jusqu’à cette heure ». Cependant, il n’y a aucun moyen d’attester de la légitimité de la note. Cela devient encore plus compliqué si l’on tient compte du fait que les fonctionnaires ont reçu plus de 1 000 pistes, des personnes affirmant l’avoir vu dans de nombreux endroits du monde.

La police a fouillé un monastère en 2018 après un pourboire mais ne l’a pas trouvé et une observation de 2019 à l’aéroport de Glasgow s’est révélée fausse.

Les fans sont obsédés par les mystères non résolus

De nombreux publics affluent sur Twitter pour exprimer à quel point ils sont devenus obsédés par Unsolved Mysteries, déballant sans cesse ses six épisodes.

Découvrez une sélection de tweets:

Def a regardé cela toute la journée et est obsédé par les mystères non résolus – Kasey (@Djkaseynova) 6 juillet 2020

Je pense que les nouveaux Mystères Non Résolus sont géniaux jusqu’à présent. Je suis obsédé par l’Ep 3 en France. Où est Xavier Dupont de Ligonnes dans le monde ??? Il a l’air tellement familier! #unsolvedmysteriesnetflix #Netflix – TheNextLastResort (@NextResort) 6 juillet 2020

Dans d’autres nouvelles, êtes-vous prêt pour plus?