TV3 financé par 184 000 euros à la fondation qui prétend que da Vinci et Shakespeare étaient catalans

Cette histoire est toujours en révision constante, c’est quelque chose que nous savons déjà et il y a toujours des groupes prêts à démanteler ce qui est connu. L’un d’eux est le Institut Nova Història (INH), dont le travail principal est de réaliser que les personnages illustres des annales espagnoles, mais aussi internationaux, étaient catalans. Ainsi, selon eux, William Shakespeare, Leonardo da Vinci, Hernán Cortés, Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes ou Santa Teresa de Jesús étaient.

L’INH a reçu des critiques de plusieurs secteurs pour ses théories révisionnistes et, maintenant, elle transcende que TV3 était responsable du financement entre 2003 et 2006 six documentaires sur ces courants pour un montant total de 184 280 euros, tel que détaillé par El País. La Catalan Audiovisual Media Corporation (CCMA) a subventionné l’INH pour produire, entre autres, un documentaire montrant que la découverte de l’Amérique était un prodige communautaire. Ainsi, selon eux, Colón serait catalan, comme les frères Pinzón, Bartolomé de las Casas, Francisco Pizarro ou Hernán Cortes. De plus, le découvreur ne serait pas parti de Palos de la Frontera (Huelva), mais de Pals (Empordà).

Une autre des productions visait à faire savoir que Miguel de Cervantes, en fait, était un monsieur d’Alicante nommé Miquel Sirvent, qui a écrit “El Quijote” en catalan. Cependant, la censure de l’époque l’aurait obligé à la traduire en espagnol. Mais la chose n’est pas là, et c’est que Sirvent aurait également vu comment certaines de ses œuvres ont été traduites en anglais sous l’homme de William Shakespeare.

Cependant, le documentaire le plus connu est «Desmuntat Leonardo» («Dismantling Leonardo»). Produit en 2014 et réalisé par Dani de la Orden et Marc Pujolar, le film se concentre sur une question principale: qui était Léonard de Vinci? Sous cette prémisse, il conclut que l’inventeur, en réalité, pourrait provenir d’une famille catalane, puisque, entre autres, ils soutiennent que leurs armoiries sont les mêmes que celles de la Maison royale catalane. De plus, en examinant le paysage de sa peinture mythique, “La Gioconda”, imaginez qu’il pourrait s’agir des montagnes de Montserrat.

Ces productions et l’INH jouissent d’un prestige particulier parmi les postes de direction de l’exécutif catalan. Par exemple, Jordi Puigneró, ministre des politiques numériques du gouvernement, a écrit un livre qui soutient la même thèse sur les conquérants et la Catalogne. Alors que, David Bassa, chef des nouvelles de TV3, a publié en 2003 un document similaire axé sur la figure de Christophe Colomb, “Totes les interroge sur Cristòfor Colom“.

