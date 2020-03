TVE annule ‘El cazador’ et ‘España Directo’ prolonge sa durée pour faire un rapport sur le coronavirus

La télévision espagnole continue d’annoncer des changements dans sa programmation régulière en raison de la crise des coronavirus. À partir du lundi 23 mars, «The Hunter» est annulé jusqu’à nouvel ordre, cédant la place à ‘Espagne directe’, qui allonge sa durée en avançant sa diffusion à 18h50. Le programme actuel occupe ainsi l’espace du concours présenté par Ion Aramendi.

«Le chasseur» disparaît des après-midi de La 1 jusqu’à nouvel ordre

Ana Ibáñez présentera une version étendue de «España Directo» Il concentrera son contenu sur le coronavirus apparenté dans notre pays, qui cumule déjà 18 000 positifs confirmés et 1 000 décès. Ainsi, les après-midi de La 1 auront des informations mises à jour en permanence, des liens avec les points les plus intéressants, la divulgation et des conseils de service public.

Pour l’instant, la chaîne publique maintient sa série quotidienne: «Mercado central», «Servir y Protección» et «Acacias 38» continueront de diffuser selon leur horaire traditionnel, à condition que la situation actuelle ne l’empêche pas et que le «journal télévisé 1» dirigé par Ana Blanco doive être élargi, comme cela s’est déjà produit avec la diffusion en direct de plusieurs apparitions du Premier ministre tout au long de cette période de quarantaine.

