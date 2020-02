TVE donnera des explications aux insultes de Maialen («OT 2020») aux toreros

Au cours de la première semaine de coexistence de “ OT 2020 ”, une conversation a eu lieu entre Maialen et Ariane qui a nui à la sensibilité des fans de la tauromachie pour les mots que la pamplonica a dédiés à tous ceux qui aiment les arènes et les spectacles de tauromachie. . Ariadna voulait connaître l’opinion de ses coéquipiers sur cette fête espagnole controversée et Maialen a répondu sans mâcher ses mots. Une attitude qui a suscité la critique de beaucoup et pour laquelle TVE a été contrainte de répondre.

Maialen a commencé par expliquer que les taureaux peuvent être sacrifiés “en leur faisant une injection, afin que l’animal ne souffre pas, ne pas les mettre dans un carré lui faisant passer un stress du copon en collant des drapeaux derrière son dos “. La candidate n’est pas restée là et a également exprimé sans détour ce qu’elle pensait des fans de la tauromachie: “Beaucoup de connards sont dans un carré à boire, à fumer et à descojonados.”

“Ostia, c’est qu’elle est très nazie. Il faut être très psychopathe”, furent les mots francs de Maialen. Pour finir de décrire la corrida. “Pour moi, c’est la honte de la culture espagnole”, a déclaré Javy, qui était présent lors de la conversation. Maialen a poursuivi en expliquant pourquoi elle était contre cette pratique, expliquant qu’elle n’accueillait pas un jeu fiscal qui lui revenait: “Ils prennent mon argent et le mettent dans les conneries de corrida.”

Ces propos n’aimaient pas les toreros, qui ont demandé des explications à TVE parce qu’ils étaient “offensés”. Dans les réseaux sociaux, il y avait de nombreux adeptes du programme qui ont soutenu le triomphe, mais de nombreux autres utilisateurs ont reconnu que, bien qu’ils n’aient pas suivi ‘OT 2020’, ils étaient très contrariés de voir ces opinions reflété dans la chaîne 24 heures du programme, qui dépend de l’entité publique.

Toñi Prieto montrera son visage

Après un mois de silence de la part de TVE, la chaîne a été contrainte de donner des explications et il le fera à travers son programme ‘RTVE responds’, un espace dans lequel il essaie de donner voix aux plaintes et suggestions des spectateurs à travers le “Défenseur du public”, Ángel Nodal. Le responsable du visage sera Toñi Prieto, le directeur du divertissement de TVE. De même, Prieto répondra à la demande que les chansons qui sont jouées dans les galas du talent musical diffusé en La 1 soient sous-titrées dans d’autres langues.

