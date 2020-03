TVE est transformé en une grande salle de classe virtuelle avec «Nous apprenons à la maison» pendant la crise des coronavirus

L’Espagne est dans une situation critique en raison de l’expansion rapide du coronavirus COVID-19 sur l’ensemble du territoire. Parmi les mesures prises par le gouvernement figure la suspension des cours en face à face dans toutes les écoles, ce qui a sans aucun doute bouleversé le calendrier scolaire dans notre pays. C’est pourquoi, aujourd’hui, des alternatives se créent en un temps record pour garantir cette éducation; Cela se fait avec un enseignement en ligne et maintenant aussi à la télévision. RTVE et le ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle ont lancé une initiative en moins d’une semaine pour faciliter l’accès à l’éducation pour toutes les familles de notre pays.

«Nous apprenons à la maison»

«Nous apprenons à la maison» est le nom de cette initiative pionnière en Espagne qui est spécialement destinée aux familles avec moins de ressources, qui vivent dans des territoires ayant plus de difficultés à se connecter au réseau et à tout citoyen qui a du mal à partager la bande passante. En bref, remplissant sa fonction de service public, RTVE vise à garantir l’accès à l’éducation pour toutes les familles de notre pays et pour cette raison, Le 2 et le Clan auront des groupes dédiés à l’émission de cours pour les enfants et les jeunes de 6 à 16 ans Ils peuvent maintenir leurs cours, maintenant grâce à cette émission télévisée quotidienne.

Ce sera le plan d’étude

Cette initiative innovante a un programme de contenu complet qui se divise comme suit: la logique et les mathématiques le lundi; les sciences sociales le mardi; éducation artistique et éducation physique le mercredi; langue et langues le jeudi; et sciences naturelles le vendredi. Clan et La 2 offriront quotidiennement des cours dans toutes ces matières. Comment les blocs de programmation seront-ils divisés? Eh bien, dans Clan, il y aura du contenu pour les enfants de 6 à 8 ans (09h00 à 10h00), de 8 à 10 ans (10h00 à 11h00) et de 10 à 12 ans (11h00) à 12h00). À La 2, le contenu sera destiné aux jeunes de 12 à 14 ans (12h00 à 13h00) et de 14 à 16 ans (13h00 à 14h00). Chaque étudiant doit se rendre sur la chaîne correspondante à l’heure correspondante en fonction de son âge.

Plus de projets pendant la crise

«Nous apprenons à la maison», donc le nouveau format sportif «Move at home», qui présente Cesc Escolà quotidiennement sur La 2 et «Educlan», l’autre grand projet éducatif promu par Televisión Española. Comme la Société le souligne dans un communiqué de presse, le lancement de cette initiative s’est avéré être un succès, et en quelques jours, il est devenu le contenu le plus consulté dans les médias numériques du clan (Web, application et téléviseurs connectés) au-dessus des leaders habituels comme «Peppa Pig». RTVE affirme que plus de 236 000 enfants ont consulté et consulté plus de 1 150 000 vidéos depuis lundi.

