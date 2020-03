TVE et Antena 3 programment des reportages informatifs spéciaux sur le coronavirus en prime time

Avec 127 cas détectés en Espagne (dont deux déjà guéris), l’alarme sociale continue de croître au détriment du coronavirus. Le tout malgré le fait que les experts n’arrêtent pas de répéter que les taux d’affection et de mortalité sont inférieurs à ceux de la grippe commune. Pour démanteler ce climat d’hystérie et de quelques bulos liés à la maladie, Antena 3 et Televisión Española ont programmé deux spéciaux informatifs cette semaine en prime time.

Rosa Mª Molló, de TVE; et María José Saéz, d’Antena 3

Mercredi 4 mars à 22h, ce sera au tour de La 1 avec ‘Coronavirus: Fight Fear“. En direct et présenté par Rosa María Molló, ce spécial promet une analyse rigoureuse de la portée nationale et internationale de l’expansion de COVID-19. Dans le but de séparer les données des canulars et les certitudes scientifiques des spéculations, il aura la voix des responsables de la santé publique, des épidémiologistes, des chercheurs, des médecins et des personnes infectées par le coronavirus. Il informera également des mesures réellement efficaces pour empêcher sa contagion. Puis (22: 50h) le dernier chapitre de ‘Néboa’ sera publié.

Antena 3 a programmé son émission spéciale, “ Coronavirus: Global Threat ”, pour le jeudi 5 mars à partir de 22h45.. Après la diffusion habituelle de ‘El hormiguero’, cet espace présenté par María José Saéz analysera la situation du coronavirus en Espagne et dans le reste du monde, pour lequel il aura l’avis de plusieurs experts.

Alerte à la télévision espagnole

Le virus s’est non seulement infiltré dans les actualités et les tables de discussion, mais aussi dans le modèle RTVE. La direction de l’entité publique a déclaré lundi qu’un collaborateur de RNE avait testé positif. Les mesures de prévention recommandées par les autorités sanitaires ont été immédiatement activées, recommandant à ceux qui avaient été en contact avec cette personne de ne pas aller travailler et de rester chez eux. De plus, la pièce dans laquelle le collaborateur avait été fermé et désinfecté.

