TVE met le calendrier à «Le chasseur», contre «Maintenant je tombe! et supprimer “Espagne directe”

Après avoir annoncé sa mécanique et sa date de sortie, le lundi 10 février, ‘The Hunter’ a déjà un calendrier confirmé dans La 1. Le concours présenté par Ion Aramendi accompagnera les téléspectateurs espagnols à partir de 19h00 du lundi au vendredi. De cette façon, la chaîne publique protège ses trois séries quotidiennes et réduit considérablement la durée de «l’Espagne directe».

Le présentateur Ion Aramendi et les concurrents professionnels de «The Hunter»

Avec l’émergence du quiz, la grille des après-midi de La 1 est comme ceci: ‘Marché Central’ à 16h30, ‘Servir et protéger’ à 17h15 et ‘Acacias 38’ à 18h10. importance A 19h00 ce sera au tour de ‘The Hunter’, qui cédera la place à ‘diriger l’Espagne’ à 19h55. Le programme de notification a sa durée raccourcie, passé une heure et quart à seulement 35 minutes, car “ Here the Earth ” conserve son horaire habituel de 20h30 jusqu’au début de ‘News 2’.

DERNIÈRE MINUTE: Nous avons déjà un calendrier pour #ElCazador. Nous serons avec vous du lundi au vendredi à 19 h 00.

Dès lundi prochain, vous profiterez de l’émotion maximale du meilleur concours du monde avec le meilleur présentateur du monde, notre @ioncallejon, que la chasse commence! @RTVE_Com pic.twitter.com/ymJARsDk5Q

– The Hunter (@ElCazadorTVE) 7 février 2020

