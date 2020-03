TVE renouvelle ‘The Hunter’ et confirme son engagement dans l’après-midi de La 1

«Le chasseur» continuera de tester des participants anonymes devant de vrais professionnels du concours TV. RTVE a renouvelé le quiz présenté par Ion Aramendi, qui après seulement un mois à l’antenne (première le 10 février) continuera à être diffusée quotidiennement dans l’après-midi de La 1 (19h00).

Ion Aramendi et les concurrents professionnels de «The Hunter»

Avec Ion Aramendi à la barre à son retour à la télévision nationale, ‘Le chasseur a bientôt gagné la faveur du public. Sans surprise, il a été soutenu par son succès au Royaume-Uni. Le concours La 1 est une adaptation du format international ‘The chase’, diffusé pendant treize saisons sur ITV et adapté dans une dizaine de pays.

Erundino Alonso, le visage le plus connu de Los Lobos (Boom!); Andres Ruth, “magnifique” du concours de 2 ‘Savoir et gagner’; et Paz Herrera et Lilit Manukyan, deux des candidats les plus célèbres de «Pasapalabra», resteront les chasseurs du programme, professionnels des compétitions, dotés d’un cerveau prodigieux, qui tenteront d’empêcher que les anonymes prennent le bateau.

Au milieu de l’après-midi de La 1

‘The hunter’ a fait ses débuts le 10 février avec une part de 7,4%, en milieu d’après-midi du lundi au vendredi sur le réseau public. Après un léger ralentissement, le concours semble s’être stabilisé dans cette bande, marquant 7,3% et 710 000 spectateurs lors de sa dernière diffusion à ce jour, mercredi 4 mars. Son maximum a été signé le 19 février, avec 775 000 followers et 7,8%.

