TVE s’excuse pour les commentaires de Maialen sur la corrida dans ‘OT 2020’: “Nous sommes désolés”

La télévision publique de notre pays donne la parole aux plaintes et suggestions des téléspectateurs dans ‘RTVE répond’, un format mensuel présenté par Ángel Nodal, le soi-disant “Médiateur”. Dans la livraison émise ce dimanche 23 février, nous voulions répondre à plusieurs fans de tauromachie qui ont été “offensés” après quelques mots à leur sujet que Maialen a dit à l’Académie de ‘OT 2020’. Le ton et le contenu de ce qu’il a dit n’a pas plu à plusieurs téléspectateurs. La Société a donc décidé de répondre publiquement et de donner des explications.

Maialen dans ‘OT 2020’

Nodal a expliqué que la chaîne publique a reçu “plus de 300 plaintes de particuliers et de la Fondation Lidia Bull” et pour illustrer ce courant d’opinion, le témoignage de Marcos Sanchidrián, un fanatique de la tauromachie qui Il a été offensé par les propos: “Maialen a appelé les adeptes du monde de la tauromachie nazis, psychopathes (…) et autres barbaries. Je voudrais vous rappeler que la tauromachie est protégée par la loi 18/2013 du 12 novembre , qui le considère comme le patrimoine culturel de notre pays. Elle parle également de ce qu’il en coûte dans sa poche (…) Je voudrais vous rappeler que dans le budget général de l’État, un seul poste de 65 000 euros est alloué à la corrida, contrairement à d’autres arts comme le cinéma auquel des millions sont destinés (…) nous ne demandons pas combien coûte «OT», mais la seule chose que nous exigeons est la liberté, que nous soyons traités comme n’importe quel autre groupe. affiner ce qui se passerait si ces insultes visaient d’autres types de groupes. ”

Toñi Prieto, responsable du divertissement, a déclaré que ce que Maialen a dit “était des opinions personnelles qui ont été faites spontanément sur l’émission YouTube de l’émission. Des opinions que nous ne partageons pas”. Pour sa part, le “défenseur de l’audience” a déclaré au nom de la Société que “nous regrettons les insultes envers les toreros. Bien qu’il ne s’agisse d’un programme d’opinion (…) dans aucun espace de la télévision espagnole, leur Les participants sont soumis à des règles et des manuels qui régissent le fonctionnement de tous (…) et en ce qui concerne la liberté d’expression, dans notre livre de style l’utilisation de telles expressions n’est pas couverte (…) j’espère que désormais désormais cela est pris en compte. ”

Les mots de Maialen

Ces critiques viennent après une conversation dans la salle à manger de l’Académie, Maialen était contraire au monde de la tauromachie. Elle pense que les taureaux peuvent être sacrifiés “en leur faisant une injection, afin que l’animal ne souffre pas, ne pas les mettre dans un carré lui faisant passer un stress du copon en collant des drapeaux derrière son dos“Il est clair que les gens qui suivent cette célébration sont” beaucoup de connards Ils sont dans un carré à boire, fumer et descojonados (…) C’est très nazi. Il faut être très psychopathe. “Une opinion partagée par Javy, qui discutait avec la fille et a dit que pour lui, la corrida” est la honte de la culture espagnole “.

