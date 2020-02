TVG présente «Auga seca», une coproduction galicienne-portugaise sur le monde sombre du trafic d’armes

L’activité frénétique du port industriel de Vigo est interrompue lorsque Paulo Duarte, un Portugais de 24 ans, est retrouvé mort dans des circonstances étranges. Teresa, sa sœur, demande une enquête, mais sans trouver de réponse – ou plutôt, qui veut leur donner – se déplace de Lisbonne au sud de la Galice pour découvrir par elle-même ce qui se cache derrière un meurtre entouré par l’ombre du trafic d’armes . C’est comme ça que ça commence »Auga seca, un thriller de 50 minutes en six chapitres réalisé par Toño López, coproduit par le Galicien Portocabo et le Portugais Sp-i, qui s’ouvre ce dimanche 2 février sur TVG. “C’est un policier de caractère, une histoire qui a son tempo, pleine de rebondissements et de surprises où rien n’est ce qu’il semble”, définit le producteur exécutif Alfonso Blanco.

Victória Guerra est Teresa, la protagoniste d’Auga seca

Le casting est dirigé par les Portugais Victória Guerra, “une actrice incroyable qui va être une star mondiale“prédit le producteur.” A travers ses yeux, nous découvrirons ce qui se cache dans ce jeu de masques, dans lequel les personnages évoluent et sont confrontés à des situations inattendues. “L’un des acteurs est Mauro Galdón (Monti Castiñeiras), le propriétaire de l’entreprise où Paulo travaillait. Dans son empressement à découvrir la vérité, Teresa aura l’aide des inspecteurs Viñas (Sergio Pazos) et Ferreiro (Cris Iglesias). Eva Fernández et Santiago Romay complètent cette distribution hybride, qui a le portugais Adriano Luz, Joana Santos, João Arrais et Igor Regala. “Nous voulions une série qui avait une patine réaliste et les chaînes (TVG et RTP, dont la première a été très bien accueillie le 17 janvier) étaient complices”, remercie Blanco sur l’une des caractéristiques de la série: “Au Portugal, il a fait très drôle et en Galice je pense qu’il va aimer “.

L’idée est venue de vraies nouvelles dans un journal: “J’ai lu qu’au Portugal, ils ont volé un arsenal militaire avec des tonnes d’armes qui ont dû être détruites, mais ont disparu et n’ont jamais su“Blanco se souvient d’un complot inventé qui, bien qu’il soit vrai, fait partie d’une sombre réalité:” Au Portugal, il est connu, et on pense que, également de Galice, ils sont le lieu de départ des armes pour les guérilleros du Congo et la corne de Afrique. “

Une connexion naturelle

Le projet est né dans la ligne de paris de Portocabo sur la coproduction internationale. Sans surprise, ils sont responsables du succès de ‘Hierro’ (Movistar +), “un très grand projet pour nous qui a changé notre dimension”, explique Blanco, et ils avaient déjà travaillé avec RTP (Rádio e Televisão de Portugal) dans les plus modestes «Vidago Palace», qui en plus d’être émis des deux côtés du Miño a été un succès commercial international. “Nous travaillons sur cette ligne depuis un certain temps car cela semblait une anomalie. Il n’était pas normal qu’au niveau espagnol il n’y ait pas de coproduction avec la France. Et c’était «Iron». Et il n’était pas normal que la Galice et le Portugal ne travaillent pasni l’Espagne et le Portugal, qui ne l’ont pas encore fait. Culturellement, en tant que galicien, j’ai plus à voir avec les habitants de Porto qu’avec quelqu’un de Séville“, résume le producteur. Et ajoute:” Modestement, avec ‘Vidago Palace’ et ‘Auga seca’ nous avons franchi cette barrière. La porte s’est déjà ouverte. “

Le galicien Sergio Pazos joue l’inspecteur Viñas

Au niveau narratif, Blanco affirme que la série “fonctionne très naturellement dans les deux territoires, car culturellement nous sommes très proches. Il est tourné à 80% en galicien, 20% en portugais, et dans les deux endroits, ils l’émettent dans sa version originale. Rien n’est doublé, il n’est sous-titré qu’au cas où quelqu’un aurait du mal à le comprendre. “Grâce à ce modèle, Portocabo a bénéficié de fonds Agadic (Agence Galicienne des Industrias Culturais), auxquels il a ajouté l’aide de l’Union européenne à travers le Programme MEDIA Europe créative, étant la première fois qu’un producteur galicien obtient ce financement pour une fiction télévisée.

C’est un moment incroyable pour l’audiovisuel galicien

“O que arde” d’Oliver Laxe triomphant dans le Goya, “Néboa” à la télévision espagnole, “O flavour das margaridas” attend déjà sa deuxième saison sur Netflix, qui prépare également “The mess you Leave” avec le créateur de “Elite” , ‘3Caminos’ qui vient de commencer le tournage pour Amazon Prime Video … Les audiovisuels galiciens connaissent un net boom au-delà de leurs frontières, et Alfonso Blanco apprécie le tissu de professionnels créé depuis des années. “Galicia Television était une carrière incroyable. Pendant des années, un processus industriel a été généré qui n’avait rien de similaire dans le reste de l’Espagne. Des séries comme «Live Tides» ont si bien fonctionné que 26 chapitres par an ont été réalisés. Quatre séries par an. Il naît un tissu de techniciens et d’acteurs hautement qualifiés qui est désormais celui qui réussit », se souvient Fosco, comme il est connu dans le secteur.

En vue de l’avenir, “Auga seca ‘est élevé “très clairement” pour une deuxième et une troisième saison. “Il est vrai qu’il y a une affaire qui se ferme, mais l’idéal, si la série a fonctionné, est de faire trois saisons de six épisodes”, explique Blanco, qui espère annoncer prochainement les premières ventes internationales. Pendant, Portocabo finalise la pré-production de la deuxième saison de ‘Hierro’, qui commencera ce mois-ci le tournage sur l’île.

