Twitter aura également des histoires de style Instagram et Snapchat

Twitter teste avec une nouvelle fonctionnalité appelée Flottes qui sont essentiellement les nouvelles histoires de Twitter. La fonction est clairement inspirée des histoires de Snapchat (que Facebook a ensuite implémentées sur sa propre plate-forme et sur Instagram et WhatsApp), car elle permettra aux utilisateurs de publier des photos, des vidéos et même du texte dans une publication qui disparaîtra dans les 24 heures. Pour l’instant les flottes sont disponibles au Brésil, mais ils pourraient toucher tout le monde très bientôt.

Nous recommandons également: Twitter lance un outil contre le suicide

La nouvelle fonctionnalité Twitter, très similaire aux histoires Instagram et Snapchat, s’appellera Fleets Twitter. Photographies, vidéos, texte et il semble que même les GIF peut être publié en un seul. Et voici à quoi ils ressemblent:

Les Flottes apparaîtront sous l’en-tête sur l’écran d’accueil de Twitter, comme les autres applications et plates-formes qui les ont déjà implémentées. Et oui, ils seront aussi un cercle.

Kayvon Beykpour, directeur des communications pour Twitter, a commenté pour son propre compte que la décision de mettre en œuvre une fonction similaire aux histoires par les commentaires des utilisateurs:

Nous avons écouté les commentaires et travaillé pour créer de nouvelles fonctions qui résolvent l’insécurité des gens à parler sur Twitter. Aujourd’hui, uniquement au Brésil, nous commençons des tests (sur iOS et Android) dans l’une de ces fonctions. Cela s’appelle les flottes.

Pour l’instant, les flottes ne sont disponibles qu’au Brésil, bien qu’il ne soit pas inhabituel qu’il atteigne le monde entier compte tenu de la popularité des histoires sur les autres réseaux sociaux.

.