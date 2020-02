Twitter devient fou avec la nouvelle bande-annonce Fast & Furious 9

Rapide et furieux 9 – ou F9, comme ils semblent l’appeler maintenant – approche rapidement de sa sortie en salles et Universal veut s’assurer que tout le monde et leur grand-mère savent qu’il est en route. Là encore, étant donné la base de fans mondiale de la série, ce n’est pas comme s’ils devaient vraiment faire beaucoup de travail pour la commercialiser, non?

Pourtant, après une trop longue période de silence radio, les vannes se sont vraiment ouvertes cette semaine. Des teasers aux affiches de personnages et bien plus, nous avons beaucoup de choses du camp Fast & Furious au cours des derniers jours et tout cela a abouti à la bande-annonce explosive complète d’aujourd’hui. Teasing plus de cascades, plus de scènes de poursuite et plus de muscles, c’était un régal absolu pour les fans. Et tout cela sans même mentionner la surprise révélant à la fin que Han est de retour (dont We Got This Covered vous a dit qu’il se passait il y a des mois).

Donc, il est logique que Twitter regorge maintenant de gens exprimant leur enthousiasme pour le neuvième volet à venir de la série apparemment sans fin. Et vous pouvez consulter un échantillon de ce que les gens disent ci-dessous:

Whattttt – La bande-annonce du film Fast & Furious 9 est ici 👀 https://t.co/7MTbTntVvN

– Shelley Loo (@prsloo) 1 février 2020

La dernière partie m’a fait trembler. Fast & Furious est de retour babbbbby https://t.co/zodTKEM9WW

– Rishhhhh 🌻 (@El_Kurry) 1 février 2020

La bande-annonce furieuse rapide est allumée! 🙌🏾🙌🏾🙌🏾 viens en mai!

– 🥰2 / 14🥰 (@_Breski) 1er février 2020

La personne qui écrit les scripts des films Fast & Furious est sur le crack

– Eddie🐝 (@ El_Fua760) 1 février 2020

Vous n’êtes pas tous excités par un furieux rapide 9? Nigga Han vivant je suis putain là-dedans IDC

– Trafalgar Law (@Jus_A_Rebel) 1 février 2020

Waaah rapide et furieux 9 !!!!

– ℰunica (@ deeunique8) 1 février 2020

Chaque fois que Fast & Furious sort, j’ai le besoin urgent de rouler sur l’autoroute.

– Amanda (@_shessofargone) 1 février 2020

Cliquer pour agrandir

Tellement excité pour le Fast Furious 9.

Han est de retour! Oui monsieur!!!

– ℜa ռ (@RanXGacrama) 1 février 2020

Nommez quelque chose de plus qu’un film Fast & Furious pic.twitter.com/uEIo0q9RSi

– Porter (@PorterMentality) 1 février 2020

Je n’ai pas regardé Fast & Furious depuis des années, mais les bandes-annonces me font toujours du bruit. #JusticeForHan

– Mel (@mellly_mel) 1 février 2020

Fast & Furious 9 est déjà meilleur que la montée en puissance de Skywalker.

– Zach Kornfeld (@korndiddy) 1 février 2020

J’AI JUSTE SCIE DE LA REMORQUE POUR FAST FURIOUS 9 ET HAN EST VIVANT! ??? Quelle?

– ∞monyonya∞ (@helloxalyssa) 1 février 2020

C’EST R-I-D-I-C-U-L-O-U-S ET JE VEUX LE VOIR

La bande-annonce du film Fast & Furious 9 est ici 👀 https://t.co/bEAeqdWHVf

– Babic 🇭🇷🇨🇦 (@TheAndyBabic) 1 février 2020

Juste au moment où vous pensiez que la franchise Fast & Furious ne pouvait pas rendre la merde de chauve-souris plus folle…

Je ne vais pas le gâcher pour toi. Découvrez la bande-annonce de F9.

– Toothpick Vic (@ Toothpick_Vic76) 1 février 2020

J’adore la façon dont cette série devient de plus en plus bizarre et ils s’attendent à ce que nous roulions tous avec elle et ce que j’aime encore plus, c’est que c’est exactement ce que je vais faire parce que les films Fast & Furious sont vraiment géniaux https: // t.co/z0QXmL5Lst

– Ross Bembenek (@RBembenek) 1 février 2020

YESSSSSSS. NE PEUT PAS ATTENDRE DE VOIR CELA.

La bande-annonce du film Fast & Furious 9 est ici 👀 https://t.co/RvsyVqZjn2

– Maureen Hanson (@ MaureenHanson69) 1 février 2020

De toute évidence, les fans sont pompés pour le film et sans aucun doute ce sera un autre monstre au box-office d’un milliard de dollars pour Universal. Et avec la série qui se terminerait après le dixième film, il sera intéressant de voir quel genre de graines il plante à la fois pour la finale et sans doute, les innombrables retombées qui suivront une fois les films principaux terminés.

Mais rester ici et maintenant, et Rapide et furieux 9 arrive dans les théâtres le 22 mai, et ne vous y trompez pas, il y aura en effet justice pour Han.