Twitter fait un don de 1 milliard de dollars après l’urgence du coronavirus

Mexico.- La Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) a demandé au gouvernement fédéral un addendum dans le cadre de la contingence sanitaire de Covid-19 afin que l’exploitation minière en général soit considérée comme une activité essentielle et puisse reprendre ses activités.

Ce qui précède lorsque l’on considère que les risques de faillite sont éminents dans certaines entreprises en raison de leur paralysie.

Javier Villarreal Gámez, sous-secrétaire du Travail du Comité national de la Confédération des travailleurs du Mexique, a affirmé que la modification est positive pour que les mines de charbon et les industries du verre, du ciment et de l’acier puissent fonctionner, bien qu’elles soient liées à des travaux non essentiels, comme l’aéroport de Santa Lucía ou la raffinerie Dos Bocas, dans un message clair du gouvernement du Mexique pour donner la priorité à ses installations.

“Il y a un plus grand risque de contamination dans ces ouvrages que dans l’industrie minière. Par conséquent, nous insistons pour que l’exploitation minière soit considérée comme une activité essentielle, car elle présente également de très faibles niveaux de contamination “, a-t-il ajouté.

Le secrétaire général également du Syndicat national des travailleurs de l’industrie minière et métallurgique CTM, a exprimé son point de vue sur le premier accord ou addendum divulgué au Journal officiel de la Fédération dans le cadre des actions sanitaires contre le coronavirus, qui permet à la exploitation des mines de charbon et des industries du verre, de l’acier et du ciment.

Il a estimé que cette action démontrait que le fonctionnement d’industries clés pour le développement national était possible et, par conséquent, a insisté pour qu’un deuxième addendum soit publié pour inclure toutes les activités minières, car il existe des minéraux et des métaux, tels que le cuivre, l’argent et l’or, lié à l’industrie chimique pharmaceutique.

“Les mines à ciel ouvert, par exemple, n’ont aucune chance de contagion, car les travailleurs sont très éloignés les uns des autres, à des kilomètres de distance, parfois et avec des mesures de sécurité et d’hygiène extrêmes, contrairement à d’autres secteurs, tels que fabrication; où il y a beaucoup de surpeuplement », a-t-il souligné.

Le chef de la Fédération des travailleurs de la CTM dans l’État de Sonora a souligné qu’il est essentiel que les mines mexicaines fonctionnent afin qu’elles respectent leurs engagements à l’exportation envers leurs clients et évitent la perte de compétitivité, car dans des pays comme le Pérou, le Chili, l’Espagne et aux États-Unis, les activités minières se sont poursuivies.

Après avoir noté que l’importance de l’industrie minière devrait être reconsidérée dans la stratégie de santé, afin qu’elle puisse fonctionner à nouveau, il a informé que les entreprises du secteur respectent leur engagement de payer 100% du salaire des travailleurs et de les renvoyer chez eux. aux personnes de plus de 60 ans et aux femmes enceintes.

D’autre part, il a critiqué le discours “double face” du sénateur et représentant des mines, Napoleón Gómez Urrutia, qui, d’une part, prétend être contre l’exploitation minière dans le cadre de la santé, mais qui permet à ses travailleurs de travailler dans la mine Peñasquito, à Mazapil, Zacatecas et la mine Autlán, à Puebla, pour n’en nommer que deux.

«Nos arguments ont trait à l’industrie en général et n’ont aucun engagement envers un groupe d’entreprises. Ce sont simplement des éléments précieux qui profitent finalement à la classe ouvrière “, a-t-il souligné.

