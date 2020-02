Twitter lance un outil contre le suicide

Twitter Mexico en collaboration avec l’association civile Confianza e Impulso Ciudadano A.C a présenté le service #Il y a l’aide, par laquelle les personnes qui se sentent psychologiquement vulnérables peuvent recevoir de l’aide quand elles en ont le plus besoin.

«Sur Twitter, nous pensons que la lutte contre la santé mentale est un effort qui nécessite la collaboration de différents acteurs. Nous sommes confrontés à un défi transversal et nous savons que Twitter a un grand potentiel pour rapprocher les gens du soutien lorsqu’ils en ont le plus besoin », a déclaré Hugo Rodríguez, responsable des politiques publiques pour les marchés hispanophones sur Twitter.

Quand une personne Twitter recherche des termes associés au suicide ou à l’automutilation, le résultat principal de votre recherche sera une notification qui vous invite à demander de l’aide. Il fournit les coordonnées des partenaires locaux axés sur le soutien en santé mentale. #HayHelp est disponible pour les utilisateurs au Japon, en Corée et aux États-Unis, où les partenaires ont vu une augmentation significative du nombre de jeunes cherchant du soutien.

Ce programme est déjà actif au Mexique. Confianza e Impulso Ciudadano A.C fournira une assistance par le biais de son personnel qualifié.

«Toute personne qui a besoin de soutien, d’informations et d’assistance disposera du 5511-8575-55, qui est une ligne de service fréquentée par des professionnels ayant une vaste expérience pour fournir une maîtrise émotionnelle en temps réel et suivre le processus complet d’aide, à tout moment. du pays », a expliqué le Dr Luis Wertman Zaslav, président de Trust and Public Impulse AC

Selon l’Organisation mondiale de la santé, près de 800 000 personnes meurent de suicide chaque année, étant la deuxième cause de décès parmi les jeunes de 15 à 29 ans dans le monde. Au Mexique, selon l’INEGI dans sa dernière mesure en 2017, la moyenne est de 5,2 suicides pour cent mille habitants et la population la plus vulnérable est celle des adolescents et des jeunes en âge de produire (20-24 ans).

“La prévention du suicide reste un défi complexe, mais sur Twitter, nous pensons qu’il est important que les personnes en difficulté soient vues et entendues afin qu’elles puissent obtenir l’aide dont elles ont besoin”, a conclu Hugo Rodriguez.

