Twitter prévoit de mettre en œuvre une nouvelle fonctionnalité qui limitera qui peut répondre à vos tweets

Plus de gars de réponse!



Twitter a annoncé qu’il introduirait bientôt un nouvel ensemble de fonctionnalités qui permettront aux utilisateurs d’avoir plus de contrôle sur la gamme de personnes sur l’application qui seront autorisées à répondre à leurs tweets. Bien que la fonctionnalité ait été désignée à la fois comme participants à la conversation et dynamique de conversation, son principe est de fournir aux utilisateurs différentes manières de limiter les utilisateurs qui peuvent répondre à leur tweet, en fonction de leur relation Twitter avec l’utilisateur. Selon Endgadget, les utilisateurs pourront choisir parmi quatre options différentes: l’option “Global” indiquerait que le tweet peut être consulté et répondu par n’importe qui sur l’application; l’option “groupe” limite les réponses à celles que vous suivez et mentionnez; l’option “Panel” limite le tweet uniquement à ceux mentionnés; et l’option “Déclaration” limite complètement le tweet, ce qui signifie que personne ne pourra répondre.

Suzanne Xie, directrice de la gestion des produits de Twitter, a déclaré mercredi au CES 2020: “Obtenir un ratio, être trempé, les dynamiques qui, selon nous, ne sont pas aussi saines font partie de … notre réflexion à ce sujet . ” Suzanne a certainement raison dans une certaine mesure de reconnaître comment l’accès complet et ouvert que d’autres ont à nos réponses aux tweets peut avoir des effets néfastes sur notre stabilité mentale. Bien sûr, cette fonctionnalité n’empêchera pas les DM indésirables ou ne supprimera pas les trolls Twitter en général, mais c’est certainement un début.

.