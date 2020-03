Tyga sort un single inspiré de TikTok ‘Bored in the House’

Tyga a transformé son ennui en hymne de quarantaine.

Au milieu du verrouillage mondial, T-Raww libère son dernier single “Bored in the House”, inspiré par la vidéo virale TikTok de lui en synchronisation labiale avec la chanson originale de Curtis Roach. Tyga prend le rap de Roach et le transforme en slapper à part entière, avec des paroles tirées de son expérience de quarantaine.

“J’ai besoin d’un poussin épais / assis sur le canapé et je vais dans mon Netflix / ennuyé qu’un enculé / je ne fais même pas de la merde”, raconte-t-il sur le rythme des basses. “Dis-lui de se relever, fais-le trembler comme Nesquik / Neck gelé avec nulle part où aller, salope.”

Le clip de 10 secondes de Tyga «Ennuyé dans sa maison» a enregistré plus de 35 millions de vues en seulement sept jours. Il a également fait équipe avec Chris Brown pour des vidéos conjointes sur TikTok.

«Bored in the House» fait suite à la récente collaboration de Tyga «Freak» avec Megan Thee Stallion et son remake «Ayy Macarena» du succès de Los del Río, qui compte plus de 250 millions de streams.

Tyga peut également être vu et entendu dans la vidéo du nouveau single de Kygo “Like It Is” avec Zara Larsson.

