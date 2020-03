Tyler Cameron et Hannah Brown fans de troll avec un jeu de tourner la bouteille

Le 14 mars, Hannah Brown s’est envolée pour la Floride pour visiter Tyler Cameron. Les deux ont passé du temps avec des amis et ont publié des vidéos TikTok sous le nom de «The Quarantine Crew». Comme les deux se mettent en quarantaine avec des amis, les deux ont récemment posté un TikTok d’eux jouant Spin the Bottle, les fans de The Bachelorette à la traîne qui veulent qu’ils se remettent ensemble.

Tyler Cameron et Hannah Brown | Mark Bourdillon / ABC via .

Tyler Cameron vient chercher Hannah Brown à l’aéroport

Des rumeurs de rencontres concernant les ex ont explosé lorsque Cameron a été aperçu en train de ramasser Brown à l’aéroport international de Palm Beach. Les fans savaient que Brown volait quelque part, car plus tôt ce jour-là, Brown a publié sur son compte Instagram des histoires de manquement à un vol.

«J’ai raté mon avion de cinq minutes peut-être», a-t-elle déclaré dans une vidéo sur son histoire. “Alors maintenant, je suis coincé à l’aéroport pendant un petit moment.” Elle a posté une autre vidéo avec la légende: «L’aéroport est vide. Mais il y a du vin. Alors je vais bien. ” Dans une troisième vidéo, elle a montré une boîte de cookies Girl Scout avec la légende «Et les cookies @girlscouts. Je vais bien.”

Les fans veulent que les deux se retrouvent

Alors que Brown et Cameron publient sur Instagram et TikTok avec des amis, les fans de The Bachelorette ont eu la chance d’avoir du contenu. Sur les réseaux sociaux, les fans ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient que les deux se retrouvent.

“Hannah Brown et Tyler C jouent vraiment avec nos émotions comme ça”, a tweeté un fan.

“Je suis censé croire qu’Hannah Brown et Tyler C ne tombent pas amoureux à nouveau en quarantaine # TheBachelor # BachelorNation”, a tweeté un fan.

“Je n’ai téléchargé tik tok que pour regarder Hannah Brown et Tyler Cameron I SWEAR”, a écrit un utilisateur de Twitter.

“Ne pas être dramatique ou quoi que ce soit, mais savoir qu’Hannah Brown et Tyler Cameron traînent pendant la quarantaine est la seule chose qui maintient ma stabilité émotionnelle”, a tweeté un fan.

Tyler Cameron et Hannah Brown ont joué Spin the Bottle

Jusqu’à présent, les TikToks de «The Quarantine Crew» ont fait référence à la relation passée de Brown et Cameron sur The Bachelorette, pour le plus grand plaisir des fans. Il est évident que Brown et Cameron savent que les fans sont enthousiastes à l’idée de les revoir, car ils continuent de taquiner les fans au sujet de leur relation passée.

Dans un nouveau TikTok, Brown et Cameron jouent à Spin the Bottle, et au début de la vidéo, ils sont les deux seules personnes à avoir tourné autour de la table.

“Très bien, le moment que nous attendons tous”, explique Cameron dans la vidéo. “Un peu tourner la bouteille avec Hannah Brown.”

Cameron fait tourner la bouteille et dit: «D’accord, ici, rien ne va.»

Brown regarde la bouteille nerveusement, tandis que Cameron a l’air excité alors que la bouteille tourne. Il n’atterrit sur aucun d’eux et pointe plutôt vers un coussin vide sur le canapé. L’ami de Cameron, Jacob Laham, sort du coin de la rue.

Les fans peuvent espérer que les deux raviveront leur relation avec The Bachelorette, mais il semble que Brown et Cameron se contentent parfaitement d’être amis tout en incitant les fans à la traîne.