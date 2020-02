Tyler Joseph de Twenty One Pilots ouvre la paternité | Instagram

Le membre du groupe Twenty One Pilots, Tyler josephEst première paternité, était le passé 9 février que ta petite fille est née Rosie Robert Joseph et aujourd’hui, ils ont publié les nouvelles en publiant une photo sur Instagram de Jenna.

La naissance de la petite fille est devenue tendance Dans les réseaux sociaux, c’est vraiment une beauté et il semble qu’elle ait les mêmes cheveux et le même nez que Tyler et les yeux et les lèvres de Jenna.

Tous vos abonnés ils étaient très conscients de sa naissance inquiet pour l’avoir rencontrée et enfin aujourd’hui ils ont montré leur fille sur les réseaux sociaux.

Rencontrez Ro. Fraîchement sorti du four. Rosie Robert Joseph est née le 9 février. Robert par le deuxième prénom de Tyler. “Il a écrit dans l’une des publications de Jenna.

La chanteuse de Twenty One Pilots a épousé Jenna Jospen il y a près de 5 ans au mois de mars et en septembre de l’année dernière lors du Lollapalooza à Berlin confirmé devant ses fans, il attendait son premier enfant.

Jenna s’est sans aucun doute vantée chaque fois qu’elle le peut pour le joli bébé, soit en publiant des photos d’eux, soit dans leurs histoires, tandis que Tyler ne publie toujours rien.

Dimanche dernier, il a rempli son première semaine et ils l’ont célébré sous le soleil, les rôles de cannelle et regarder la télévision toute la journée.

Tyler, vous êtes un penseur, vous êtes un soldat, vous êtes un réparateur, vous êtes un spectateur encore à 6 heures du matin sans dormir, vous travaillez très dur, vous êtes la personne la plus diligente et la plus solidaire, j’ai de la chance que vous soyez ma personne. Rosie et moi vous aimons. “Esribio Jenna aussi.

Tous les adeptes du groupe ont montré à quel point ils sont heureux pour le couple, car Tyler n’a pas eu une vie facile, donc ce sera sans aucun doute quelque chose qui changera complètement tout.

Les photos de Tyler avec Rosie me donnent trop de tendresse au sérieux, j’aime beaucoup cet homme et je ne peux pas être plus fier de lui.

