Tyler, le créateur confirme ses performances aux Grammy Awards 2020

Il est pour le meilleur album de rap pour “IGOR”.



Dans deux semaines, artistes et musiciens de divers genres se réuniront au Staples Center de Los Angeles pour l’une des cérémonies de remise des prix les plus convoitées de l’industrie du divertissement. Il y a beaucoup de gens, artistes et non-artistes, qui croient que la pompe d’événements comme ceux-ci est inutile et une race mourante, mais gagner un Grammy Award est toujours un exploit que même les créateurs accomplis espèrent encore réaliser.

Frazer Harrison / Personnel / .

Le déploiement de l’annonce des Grammy Awards 2020 se poursuit alors qu’un autre artiste a été révélé: Tyler, The Creator. Au cours des derniers jours, des nouvelles d’autres artistes comme Billie Eilish, Lizzo, Ariana Grande, Gwen Stefani et Aerosmith avec Run-DMC (préparez-vous à une performance épique de “Walk This Way”) en tant qu’interprètes ont été partagées.

Tyler, The Creator a eu une année louable en 2019 après que son projet IGOR a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès Billboard, battant le père de DJ Khaled, le père d’Asahd. IGOR de Tyler a également été reconnu par les Grammys et est en lice pour le meilleur album de rap avec Dreamville (Revenge of the Dreamers III), Meek Mill (Champions), 21 Savage (je suis> j’étais) et YBN Cordae (The Lost Boy) . Faites-nous savoir si vous avez hâte de voir Tyler et sa perruque IGOR monter sur la scène Grammy et partager quel artiste vous pensez devrait gagner pour le meilleur album de rap.

