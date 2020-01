Tyler, le créateur critique les Grammys pour le vote racialisé

Tyler fait écho à une plainte courante.



Tyler, The Creator a remporté sa première victoire aux Grammy Awards dimanche soir en remportant le prix du meilleur album de rap pour IGOR. Bien que cela puisse marquer un moment monumental dans sa carrière, il a toujours des réserves à propos de la Recording Academy et il les a diffusées lors d’une conférence de presse après le spectacle. Le multi-trait d’union âgé de 28 ans a été invité à partager ses réflexions sur les pratiques de vote des Grammys, car il s’agit d’un sujet tendance à la suite des accusations de parti pris de la Recording Academy portées par sa directrice récemment évincée, Deborah Dugan. Tyler a répondu:

“Je suis à moitié et demi dessus. D’un côté, je suis très reconnaissant que ce que j’ai fait puisse être reconnu dans un monde comme celui-ci … mais ça craint que chaque fois que nous, et je veux dire des gars qui me ressemblent, faisons tout ce qui est pliant au genre ou quoi que ce soit, ils le mettent toujours dans une catégorie rap ou urbaine. Et je n’aime pas ce mot «urbain». C’est juste une façon politiquement correcte de me dire le n-mot. Alors quand j’entends ça, je me dis juste, pourquoi ne pouvons-nous pas être juste dans la pop? Donc, je me sentais comme – la moitié de moi a l’impression que la nomination au rap était un compliment à l’envers. “

Beaucoup pensent qu’IGOR qui n’est pas reconnu dans la catégorie Album de l’année est représentatif de ce problème mis en évidence par Tyler. Diddy a également rappelé l’histoire raciste des Grammys lors de la réception de son prix “icône de l’industrie” lors du Gala Clive Davis Pre-Grammy samedi soir. “À vrai dire, le hip-hop n’a jamais été respecté par les Grammys”, a-t-il déclaré. “La musique noire n’a jamais été respectée par les Grammys.”

