Tyler, le créateur dit que Grammy Win se sent comme un «compliment à l’envers»

Tyler, The Creator célèbre sa première victoire aux Grammy Awards.

Hier soir, il a remporté le prix du meilleur album de rap pour IGOR au 62e Grammys annuel. Lors de son discours d’acceptation, il a remercié Pharrell et sa mère, qui l’ont rejoint sur scène. Tout en parlant avec les journalistes dans les coulisses, Tyler a déclaré qu’il avait des émotions mitigées à propos de la victoire.

“J’en suis à moitié et demi”, a-t-il déclaré. «D’un côté, je suis très reconnaissant que ce que j’ai fait puisse simplement être reconnu dans un monde comme celui-ci, mais aussi, ça craint que chaque fois que nous – et je veux dire les gars qui me ressemblent – faisons tout ce qui est de genre ou qui est quoi que ce soit, ils l’ont toujours mis dans une catégorie rap ou urbaine, ce qui est – je n’aime pas ce mot «urbain». C’est juste une façon politiquement correcte de me dire le mot n. “

Il a ajouté: “Quand j’entends cela, je me dis simplement:” Pourquoi ne pouvons-nous pas être simplement dans la pop? “. La moitié de moi a l’impression que la nomination au rap était un compliment à l’envers. Comme, “Oh, mon petit cousin veut jouer au jeu, donnons-lui le contrôleur débranché pour qu’il puisse se taire et se sentir bien à ce sujet.” C’est ce que ça faisait un peu. “

Cependant, il est toujours reconnaissant d’être reconnu. “Mais une autre moitié de moi est très reconnaissante que l’art que j’ai fait puisse être reconnu à un niveau comme celui-ci quand je ne fais pas la radio, je ne joue pas dans Target, je suis dans un tout autre monde que ce que beaucoup de gens ici écoutent. “

Tyler a également frappé la scène Grammy pour la première fois pour un mélange fougueux de succès IGOR, “EARFQUAKE” et “NEW MAGIC WAND”, avec Boyz II Men et Charlie Wilson.

Son collègue Meek Mill l’a félicité pour le prix avec son «petit ami» Jaden Smith.

Le natif de Los Angeles a également rendu hommage à Kobe Bryant, décédé quelques heures plus tôt dans un accident d’hélicoptère. “Cette nouvelle était lourde, surtout d’être à Los Angeles et d’être ici au Staples Center”, a-t-il déclaré. «Dans un court laps de temps entre lui et Nipsey – si vous êtes de Los Angeles et selon le secteur dans lequel vous vous trouvez, comme cette merde est vraiment, vraiment lourde. Nous prenons un L ce soir et reposons en paix à Kobe, ça fait mal, mais nous avons aussi remporté une victoire en venant de Los Angeles et en ramenant cela à la maison. C’est donc des émotions mitigées. “