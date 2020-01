Tyler, le créateur pour jouer aux Grammys

Tyler, The Creator, montera sur scène lors de la plus grande soirée de Music.

Le triple nominé aux Grammy Awards a rejoint la liste des interprètes pour les 62e Grammy Awards annuels. Tyler, qui est nominé pour le meilleur album de rap pour IGOR cette année, fera ses débuts aux Grammy lors de l’émission le 26 janvier.

Parmi les autres artistes récemment annoncés figurent Camila Cabello, Jonas Brothers, Rosalía, Bonnie Raitt et la double récipiendaire du Grammy HER, qui a remporté cinq prix, dont Record of the Year («Hard Place») et Album of the Year (I Used Pour la connaître). Run-D.M.C, récipiendaire du prix pour l’ensemble des réalisations de l’Académie de l’enregistrement, se produira avec Aerosmith et 13 fois nominé aux Grammy Awards Charlie Wilson.

Ils se joignent aux interprètes précédemment annoncés Ariana Grande, Lizzo, Billie Eilish, Demi Lovato, Blake Shelton et Gwen Stefani.

Organisée par Alicia Keys, la 62e cérémonie annuelle de remise des Grammy Awards sera diffusée en direct depuis le Staples Center de Los Angeles le dimanche 26 janvier à 20 h. EST sur CBS. Lizzo, Lil Nas X et Billie Eilish mènent les nominations.