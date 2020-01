Tyler, le créateur remporte le meilleur album de rap aux Grammys

Tyler, le créateur est devenu un gagnant d’un Grammy.

Dimanche, le rappeur a remporté son tout premier Grammy du meilleur album de rap pour IGOR lors des 62e Grammy Awards au Staples Center de Los Angeles. Tyler était tout sourire alors qu’il serrait sa mère dans ses bras avant de se diriger vers la scène pour accepter.

“Vous avez fait un excellent travail pour élever ce gars”, a-t-il dit alors que sa mère se tenait à ses côtés, les larmes aux yeux.

«À mes amis et à ma famille d’avoir fait confiance à mes idées et d’avoir supporté mon énergie hyperactive ennuyeuse depuis que nous étions enfants mais toujours là», a déclaré Tyler sous les yeux de Lizzo, Cardi B et LL Cool J.

Il a également remercié son ami Jasper («C’est mon premier jour et j’aime ce mec») et a reconnu se sentir comme un paria dans l’industrie de la musique. “Je ne me suis jamais vraiment senti accepté dans le rap et tout ça, donc pour que vous soyez toujours à mes côtés et que vous m’emmeniez ici, j’apprécie vraiment ça”, a-t-il déclaré.

Il a également remercié Pharrell Williams d’être une source d’inspiration. «En grandissant en me sentant à l’écart du centre pour beaucoup de choses que j’ai vues à la télévision, cet homme m’a permis d’être à l’aise avec moi-même et m’a ouvert des portes que vous ne pouvez pas imaginer avant de le rencontrer et quand je l’ai rencontré. Alors merci P. ”

Tyler a été nominé dans la catégorie contre Revenge of the Dreamers III de Dreamville, Meek Mill’s Championships, 21 Savage’s i am> i was et YBN Cordae’s Lost Boy.

Tout en parlant avec les journalistes dans les coulisses, il a révélé comment il se sentait placé dans la catégorie rap. “La moitié de moi a l’impression que la nomination au rap était un compliment à l’envers”, a-t-il déclaré. “Une autre moitié de moi est très reconnaissante que l’art que j’ai fait puisse être reconnu à un niveau comme celui-ci.”